 На півночі Норвегії зафіксували незначне підвищення рівня радіації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2019

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Новини

На півночі Норвегії зафіксували незначне підвищення рівня радіації

У норвезькому Сванховде виявлені незначні обсяги радіоактивного йоду, небезпеки для людей і навколишнього середовища немає, повідомила влада країни.

На півночі Норвегії (фото з архіву)

На півночі Норвегії (фото з архіву)

Влада Норвегії повідомила про незначне підвищення радіоактивного фону на півночі країни. "Незначні обсяги радіоактивного йоду виявлені в повітрі на ділянці нашої станції в Сванховде в північній Норвегії. Зафіксований рівень дуже низький і не представляє небезпеки ні для людей, ні для навколишнього середовища", - повідомило в четвер, 15 серпня, управління з ядерної та радіаційної безпеки Норвегії.

DW.COM

Після вибуху реактивної установки на полігоні в Росії влада країни заперечувала підвищення радіаційного фону. Однак поступово стають відомими нові дані про вибух та його наслідки. DW зібрала основні факти. (14.08.2019)

Сполучені Штати Америки багато чому вчаться на вибуху ракети Skyfall ("Буревестник") в Росії, заявив американський президент Дональд Трамп. За його словами, в США є схожі, хоч і більш передові технології. (13.08.2019)

Відповідні заміри були зроблені в період з 9 по 12 серпня. При цьому відомство заявило про неможливість встановити можливий зв'язок підвищеного радіаційного фону з інцидентом на військовому полігоні в Архангельській області Росії на початку серпня.

Подібні показники - від 6 до 18 разів на рік

"Норвезькі станції моніторингу фіксують радіоактивний йод 6 - 18 разів на рік, і його джерело зазвичай невідоме", - зазначається далі. Найчастіше таким джерелом є виробництво радіоактивних фармацевтичних препаратів, пояснили далі в норвезькому відомстві.

Про інцидент на полігоні в Сєвєродвінську в Росії стало відомо 8 серпня. За офіційними даними російської влади, вибух стався на морській платформі під час випробування ракети з радіоізотопним джерелом живлення. Внаслідок цього загинули п'ятеро співробітників російської державної корпорації "Росатом" та двоє представників міністерства оборони РФ. Своєю чергою, деякі експерти побоюються, що насправді вибухнув дослідний зразок російської ракети з ядерним двигуном "Буревісник", яку в 2018 році презентував особисто президент Володимир Путін. Цю версію висловив і президент США Дональд Трамп, використавши для опису ракети її назву за класифікацією НАТО Skyfall. Москва цю інформацію не підтвердила.

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