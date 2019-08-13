На півночі Норвегії зафіксували незначне підвищення рівня радіації

Влада Норвегії повідомила про незначне підвищення радіоактивного фону на півночі країни. "Незначні обсяги радіоактивного йоду виявлені в повітрі на ділянці нашої станції в Сванховде в північній Норвегії. Зафіксований рівень дуже низький і не представляє небезпеки ні для людей, ні для навколишнього середовища", - повідомило в четвер, 15 серпня, управління з ядерної та радіаційної безпеки Норвегії.

Відповідні заміри були зроблені в період з 9 по 12 серпня. При цьому відомство заявило про неможливість встановити можливий зв'язок підвищеного радіаційного фону з інцидентом на військовому полігоні в Архангельській області Росії на початку серпня.

Подібні показники - від 6 до 18 разів на рік

"Норвезькі станції моніторингу фіксують радіоактивний йод 6 - 18 разів на рік, і його джерело зазвичай невідоме", - зазначається далі. Найчастіше таким джерелом є виробництво радіоактивних фармацевтичних препаратів, пояснили далі в норвезькому відомстві.

Про інцидент на полігоні в Сєвєродвінську в Росії стало відомо 8 серпня. За офіційними даними російської влади, вибух стався на морській платформі під час випробування ракети з радіоізотопним джерелом живлення. Внаслідок цього загинули п'ятеро співробітників російської державної корпорації "Росатом" та двоє представників міністерства оборони РФ. Своєю чергою, деякі експерти побоюються, що насправді вибухнув дослідний зразок російської ракети з ядерним двигуном "Буревісник", яку в 2018 році презентував особисто президент Володимир Путін. Цю версію висловив і президент США Дональд Трамп, використавши для опису ракети її назву за класифікацією НАТО Skyfall. Москва цю інформацію не підтвердила.