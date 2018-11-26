 На президентських виборах у Грузії лідирує Зурабішвілі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

На президентських виборах у Грузії лідирує Зурабішвілі

За попередніми даними, у другому турі президентських виборів у Грузії перемагає незалежна кандидатка Саломе Зурабішвілі.

Саломе Зурабішвілі з донькою й сином

Саломе Зурабішвілі з донькою й сином після оголошення даних екзит-полів 28 листопада

На президентських виборах у Грузії, за попередніми даними, станом на вечір середи, 28 листопада, перемагає Саломе Зурабішвілі. Це незалежна кандидатка, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Згідно з першими попередніми результатами підрахунку голосів з 1181 дільниці (близько 32 % від загальної кількості), Зурабішвілі набирає 57 відсотків голосів. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія Грузії. Натомість кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе здобуває, за словами голови ЦВК Грузії Тамари Жванії, 43 відсотки, передає агентство "Інтерфакс". 

Ці цифри збігаються з даними екзит-полів, оприлюдненими раніше у середу. Так, за даними екзит-полу компанії Gallup Inernational, Зурабішвілі набирає 57 відсотків голосів виборців. За Грігола Вашадзе - кандидата від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Міхеіла Саакашвілі - проголосували 43 відсотки. Усього опитали понад 11 тисяч виборців.

Екзит-пол компанії Edison Research свідчить про перемогу Зурабішвілі з результатом у 55 відсотків голосів. Вашадзе, за цими даними, підтримали 45 відсотків виборців.

За даними ЦВК, станом на 17:00 за тбіліським часом явка становила 47,31 відсотка - близько 1,6 мільйона виборців, передає "Інтерфакс".

Саакашвілі результатів виборів не визнає

Грігол Вашадзе заявив, що чекатиме офіційних даних ЦВК. За його словами, "величезна кількість" людей прийшла на виборчі дільниці після 17 години.

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в інтерв'ю телеканалу "Руставі-2" заявив, що не визнає результати виборів, бо вони відбулися "в умовах насилля", і закликав громадян до протестів.

Останні прямі вибори президента

Перший тур президентських виборів відбувся 28 жовтня. Зурабішвілі набрала 38,64 відсотка голосів, а Вашадзе - 37,74. Обоє кандидатів у різний час обіймали посаду міністра закордонних справ Грузії.

Нинішні вибори - останні вибори президента Грузії шляхом прямого голосування. Президента обирають на шість років. Пізніше очільника держави обиратимуть члени виборчої колегії. У 2017 році парламент Грузії вніс зміни до конституції. Права і повноваження глави держави значно скоротили.

DW.COM

Президентські вибори в Грузії: ставки виявилися вищими

Хоч пост президента Грузії став представницьким, боротьба за нього розгорнулася запекла. Цього разу електорат побачив безпрецедентні потоки бруду та компроматів. (29.10.2018)  

У Грузії громадяни востаннє обирають президента прямим голосуванням

У Грузії востаннє відбуваються президентські вибори шляхом прямого голосування. Наступного разу голову держави обиратимуть члени Виборчої колегії. (28.10.2018)  

"Я помилую Саакашвілі" - кандидат у президенти Грузії Грігол Вашадзе (відео)

Грігол Вашадзе, кандидат у президенти Грузії, розповів DW, чому він помилує Міхеіла Саакашвілі, якщо виграє вибори. А також, чому окуповані Росією території - "валіза без ручки". (07.11.2018)  

Також за темою

Georgien Wahlen Wahlplakat

У Грузії почався другий тур президентських виборів 28.11.2018

У Грузії обирають президента країни. У вирішальному другому турі за голоси виборців борються Саломе Зурабішвілі, яку підтримує урядова партія "Грузинська мрія", та представник "Єдиного національного руху" Грігол Вашадзе.

Nemtsova Interview mit dem Präsidentschaftskandidat Grigol Waschadse

"Я помилую Саакашвілі" - кандидат у президенти Грузії Грігол Вашадзе (відео) 07.11.2018

Грігол Вашадзе, кандидат у президенти Грузії, розповів DW, чому він помилує Міхеіла Саакашвілі, якщо виграє вибори. А також, чому окуповані Росією території - "валіза без ручки".

Georgien Tiflis Stimmabgabe bei der Präsidentschaftswahl

Президентські вибори в Грузії: ставки виявилися вищими 29.10.2018

Хоч пост президента Грузії став представницьким, боротьба за нього розгорнулася запекла. Цього разу електорат побачив безпрецедентні потоки бруду та компроматів.

Реклама

Докладно

Храм святого Григорія Палами в Салоніках

Церква у Греції - секуляризація на виплат

Статус православної церкви у Греції прописаний у Конституції. Однак основний закон можуть змінити. 

Ukraine Stadt Winnyzja (Imago/Zuma Press)

Як воєнний стан може вплинути на економіку (відео)

Чи зміняться ціни на продукти, курс гривні, а також чи вчасно виплачуватимуть зарплати і пенсії? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  