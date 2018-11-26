На президентських виборах у Грузії лідирує Зурабішвілі

На президентських виборах у Грузії, за попередніми даними, станом на вечір середи, 28 листопада, перемагає Саломе Зурабішвілі. Це незалежна кандидатка, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Згідно з першими попередніми результатами підрахунку голосів з 1181 дільниці (близько 32 % від загальної кількості), Зурабішвілі набирає 57 відсотків голосів. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія Грузії. Натомість кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе здобуває, за словами голови ЦВК Грузії Тамари Жванії, 43 відсотки, передає агентство "Інтерфакс".

Ці цифри збігаються з даними екзит-полів, оприлюдненими раніше у середу. Так, за даними екзит-полу компанії Gallup Inernational, Зурабішвілі набирає 57 відсотків голосів виборців. За Грігола Вашадзе - кандидата від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Міхеіла Саакашвілі - проголосували 43 відсотки. Усього опитали понад 11 тисяч виборців.

Екзит-пол компанії Edison Research свідчить про перемогу Зурабішвілі з результатом у 55 відсотків голосів. Вашадзе, за цими даними, підтримали 45 відсотків виборців.

За даними ЦВК, станом на 17:00 за тбіліським часом явка становила 47,31 відсотка - близько 1,6 мільйона виборців, передає "Інтерфакс".

Саакашвілі результатів виборів не визнає

Грігол Вашадзе заявив, що чекатиме офіційних даних ЦВК. За його словами, "величезна кількість" людей прийшла на виборчі дільниці після 17 години.

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в інтерв'ю телеканалу "Руставі-2" заявив, що не визнає результати виборів, бо вони відбулися "в умовах насилля", і закликав громадян до протестів.

Останні прямі вибори президента

Перший тур президентських виборів відбувся 28 жовтня. Зурабішвілі набрала 38,64 відсотка голосів, а Вашадзе - 37,74. Обоє кандидатів у різний час обіймали посаду міністра закордонних справ Грузії.

Нинішні вибори - останні вибори президента Грузії шляхом прямого голосування. Президента обирають на шість років. Пізніше очільника держави обиратимуть члени виборчої колегії. У 2017 році парламент Грузії вніс зміни до конституції. Права і повноваження глави держави значно скоротили.