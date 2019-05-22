 На польсько-українському кордоні запобігли найбільшій за рік контрабанді бурштину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2019

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Новини

На польсько-українському кордоні запобігли найбільшій за рік контрабанді бурштину

За попередніми даними, двоє українців нелегально переправили через річку Західний Буг більше 100 кілограмів бурштину на 50 тисяч євро. Польські прикордонники затримали їх і передали українським колегам.

Контрабанда бурштину

Прикордонна служба Польщі повідомила, що затримала двох громадян України, які намагалися пронести на територію країни рекордну партію контрабандного бурштину. У них конфісковано понад 103 кілограми "сонячного каменю" вартістю близько 50 тисяч євро, зазначається в заяві прикордонної служби Польщі, оприлюдненій у суботу, 14 грудня. Крім того, в цих чоловіків вилучено 4000 пачок цигарок на 13 тисяч євро.

Інцидент стався на польсько-українському кордоні в Люблінському воєводстві. Чоловікам вдалося переправити контрабандні товари на польський берег річки Західний Буг. Затриманих передали українським прикордонникам.

Конфіскована партія бурштину є найбільшою за 2019 рік, зазначила польська сторона. Крім того, прикордонники Польщі тільки в Люблінському воєводстві запобігли незаконному ввезенню цигарок на суму майже чотири мільйони євро.

Рівно місяць тому співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили в Рівненській області угруповання, що займалося незаконним видобутком  бурштину для подальшого перепродажу закордоном. Під час проведених обшуків у підозрюваних було вилучено бурштину на загальну суму близько шести мільйонів гривень, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 12 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що має на меті легалізацію видобутку бурштину.

Дивитись відео 04:05

"Бурштинові війни" та інші негаразди: як місія ОБСЄ працює у Західній Україні (18.09.2018)

DW.COM

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Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію видобутку бурштину

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, покликаний легалізувати видобуток бурштину. Він передбачає запровадження штрафу або позбавлення волі за його незаконний видобуток. (12.11.2019)  

Посилання в інтернеті

https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/35969,Przemycali-bursztyn-i-papierosy-Zostali-zatrzymani-na-goracym-uczynku.html

Аудіо й відео до теми

"Бурштинові війни" та інші негаразди: як місія ОБСЄ працює у Західній Україні (18.09.2018)  

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