На польсько-українському кордоні запобігли найбільшій за рік контрабанді бурштину

Прикордонна служба Польщі повідомила, що затримала двох громадян України, які намагалися пронести на територію країни рекордну партію контрабандного бурштину. У них конфісковано понад 103 кілограми "сонячного каменю" вартістю близько 50 тисяч євро, зазначається в заяві прикордонної служби Польщі, оприлюдненій у суботу, 14 грудня. Крім того, в цих чоловіків вилучено 4000 пачок цигарок на 13 тисяч євро.

Інцидент стався на польсько-українському кордоні в Люблінському воєводстві. Чоловікам вдалося переправити контрабандні товари на польський берег річки Західний Буг. Затриманих передали українським прикордонникам.

Конфіскована партія бурштину є найбільшою за 2019 рік, зазначила польська сторона. Крім того, прикордонники Польщі тільки в Люблінському воєводстві запобігли незаконному ввезенню цигарок на суму майже чотири мільйони євро.

Рівно місяць тому співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили в Рівненській області угруповання, що займалося незаконним видобутком бурштину для подальшого перепродажу закордоном. Під час проведених обшуків у підозрюваних було вилучено бурштину на загальну суму близько шести мільйонів гривень, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 12 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що має на меті легалізацію видобутку бурштину.