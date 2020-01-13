На переговорах у Москві щодо Лівії прориву не сталося: Хафтар просить дати йому час

Проведені в понеділок, 13 січня, в Москві переговори щодо припинення вогню у Лівії не принесли істотних результатів. У рамках зустрічі угоду, що конкретизує умови припинення вогню в Лівії підписала лише одна сторона, повідомляє агентство dpa. Водночас, як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, на зустрічі досягнуто певного прогресу.

За словами Лаврова, підписи під документом поставили керівник лівійського уряду національної єдності Фаїх Сарадж і голова Вищої держради уряду національної єдності Лівії Халед аль-Мішра.

Натомість друга сторона - командувач Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфа Хафтар, а також голова лівійського парламенту, що засідає в місті Тобрук, Акила Салех, не стали підписувати угоду. Хафтар попрохав дати йому час на вивчення документа до ранку 14 січня, пояснив Лавров.

Зустріч у Москві відбувалася за посередництва глав МЗС та оборони Росії й Туреччини, передає агенція новин "Інтерфакс".

Під час переговорів у Москві Сарадж і Хафтар не сиділи за одним столом. Сам текст угоди, копію якого має в своєму розпорядженні інформагенція AFP, передбачає "необмежене в часі припинення бойових дій" у Лівії. Крім того, сторони збройного протистояння повинні уможливити безпечний розподіл гуманітарної допомоги.

Конференція щодо Лівії у Берліні

Раніше цього дня речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) повідомив про плани провести найближчим часом у Берліні конференцію щодо Лівії, ймовірно, 19 січня. Але він відмовився офіційно підтвердити цю дату як остаточну для проведення такого заходу.

Водночас Зайберт визнав, що уряд ФРН вітає режим припинення вогню у Лівії. Крім того, речник німецького уряду назвав "добрим рішенням" запропоноване президентами РФ та Туреччини перемир'я.

Нагадаємо, перемир'я в Лівії набуло чинності в ніч на 12 січня. Попри порушення на початку згодом сторони повідомили, що готові дотримуватися режиму припинення вогню.