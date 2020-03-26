На окупованій Луганщині виявили перший випадок COVID-19 - ЗМІ

У так званій "ЛНР" стверджують, що виявили перший випадок інфікування новим коронавірусом, що спричиняє захворювання COVID-19. Про це в понеділок, 30 березня, повідомила інформагенція dpa з посиланням на місцевого лікаря Дмитра Докашенка.

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За його словами, хворого на коронавірус ізолювали в лікарні. Також ще понад 200 людей на окупованій території Луганщини, у яких підозрюють новий коронавірус, перебувають під спостереженням, зазначив Докашенко.

Нагадаємо, що через коронавірус Україна ввела обмеження на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на межі з окупованими територіями на Донбасі.

Тим часом Росія дозволила перетинати свій кордон для тих мешканців так званих "ДНР" та "ЛНР", які мають російські паспорти.

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