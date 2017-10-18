На Одещині СБУ виявила в контейнері кокаїн на 51 мільйон доларів

В Одеській області правоохоронці викрили та ліквідували морський канал контрабанди з країни Південної Америки великої партії кокаїну, повідомила Служба безпеки України (СБУ) в четвер, 21 березня. Пакунки з наркотиками були виявлені в контейнері з бананами, що імпортувались в Україну.

Загальна вага знайденого кокаїну становила 257 кілограмів, а орієнтовна вартість на тіньовому ринку - понад 51 мільйон доларів. За наявними даними наркотики планувалося переправити до країн Європи.

В операції взяли участь співробітники управління СБУ в Одеській області спільно з прокуратурою, Національною поліцією, Державною прикордонною службою та Одеською митницею.

На підставі отриманих матеріалів було розпочато кримінальне провадження щодо контрабанди наркотиків в особливо великих розмірах. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються особи, які можливо причетні до функціонування контрабандного каналу транспортування кокаїну.