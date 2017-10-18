 На Одещині СБУ виявила в контейнері кокаїн на 51 мільйон доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

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Новини

На Одещині СБУ виявила в контейнері кокаїн на 51 мільйон доларів

Понад 250 кілограмів кокаїну вартістю понад 50 мільйонів доларів були знайдені під час перевірки контейнерів в Одеській області, повідомила Служба безпеки України.

Наркотики були знайдені в контейнері з бананами

Наркотики були знайдені в контейнері з бананами

В Одеській області правоохоронці викрили та ліквідували морський канал контрабанди з країни Південної Америки великої партії кокаїну, повідомила Служба безпеки України (СБУ) в четвер, 21 березня. Пакунки з наркотиками були виявлені в контейнері з бананами, що імпортувались в Україну.

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Найбільш поширеним наркотиком у світі є марихуана, йдеться у доповіді Управління ООН з наркотиків і злочинності. У доповіді констатується різке зростання виробництва опіуму. (26.06.2018)

Наркоділки збували в Україні поставлені з Європи наркотики. Служба безпеки України повідомила, що затримала одного з учасників угруповання. (23.07.2018)

Загальна вага знайденого кокаїну становила 257 кілограмів, а орієнтовна вартість на тіньовому ринку - понад 51 мільйон доларів. За наявними даними наркотики планувалося переправити до країн Європи.

В операції взяли участь співробітники управління СБУ в Одеській області спільно з прокуратурою, Національною поліцією, Державною прикордонною службою та Одеською митницею.

На підставі отриманих матеріалів було розпочато кримінальне провадження щодо контрабанди наркотиків в особливо великих розмірах. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються особи, які можливо причетні до функціонування контрабандного каналу транспортування кокаїну.

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