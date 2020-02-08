На Німеччину насувається потужний буревій "Забіне"

До Німеччини наближається потужний буревій "Забіне", який досягне території країни вдень у неділю, 9 лютого. "Буде небезпечно", - застеріг метеоролог Андреас Фрідріх (Andreas Friedrich) з Німецької метеорологічної служби (DWD) у п'ятницю, 7 лютого. За прогнозами, пориви вітру сягатимуть від 100 до 175 кілометрів на годину. Метеорологи попереджають, що буревій може викорчовувати дерева і зривати покриття дахів. Найнебезпечніша ситуація, за оцінкою Фрідріха, очікується в ніч на понеділок, 10 лютого, повідомляє інформаційне агентство dpa.

Очікуються транспортні проблеми

Німецька залізниця Deutsche Bahn вже попередила про можливі проблеми із залізничним сполученням і рекомендувала пасажирам утриматися від поїздок у часовому проміжку між неділею, 9 лютого, і вівторком, 11 лютого. Найбільші транспортні ускладнення очікуються на півночі та заході Німеччини.

Буревій, що насувається на Німеччину з Атлантики, як очікується, близько полудня неділі, 9 лютого, має досягнути північно-західних регіонів країни. На узбережжі Північного моря, за оцінками метеорологів, очікуються пориви вітру до 120 кілометрів на годину. Упродовж наступних годин "Забіне" прямуватиме в південному напрямку. Увечері в неділю буревій, ймовірно, досягне території Айфелю та Нижнього Рейну, а в ніч на понеділок, 10 лютого, дійде до Баварії. У багатьох регіонах країни сильний вітер супроводжуватимуть потужні зливи.