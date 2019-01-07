 На Монблані внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

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Новини

На Монблані внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників

Снігові маси накрили одразу кількох осіб. Рятувальники підтвердили смерть двох лижників. Загиблі - громадяни Італії.

Монблан

На найвищій вершині Альп - Монблані - зійшла лавина, накривши снігом кількох лижників. Співробітник італійської гірської рятувальної служби у суботу, 30 листопада, повідомив інформагенції dpa, що внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників. Вони перебували поза межами підготовлених трас.

Представники італійської прикордонної поліції в розташованому поблизу гори муніципалітеті Курмайор згодом зазначили, що загиблі були громадянами Італії, передає агенція новин AP.

За повідомленнями ЗМІ, снігова лавина зійшла на висоті 3000 метрів неподалік від станції канатної дороги, розташованої з італійського боку. Цей район між Італією та Францією вважається популярним серед фрірайдерів.

  • Спричинений снігом хаос на півдні Німеччини та в Австрії триває. Через заблоковані снігом дороги лише в австрійській землі Зальцбург станом на 14 січня близько 17 тисяч осіб відрізані від зовнішнього світу. Внаслідок снігопадів не дістатись і до популярних гірськолижних курортів в Тіролі та Форальбергу, серед яких Ішгль, Лех, Зельден та Цюрс.

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    Відрізані від зовнішнього світу

    Спричинений снігом хаос на півдні Німеччини та в Австрії триває. Через заблоковані снігом дороги лише в австрійській землі Зальцбург станом на 14 січня близько 17 тисяч осіб відрізані від зовнішнього світу. Внаслідок снігопадів не дістатись і до популярних гірськолижних курортів в Тіролі та Форальбергу, серед яких Ішгль, Лех, Зельден та Цюрс.

  • Баварія

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    Стихійне лихо в Баварії

    У ніч на 13 січня в районах на півдні та сході Баварії випало від 20 до 30 сантиметрів нового снігу. Тут оголошено стан стихійного лиха, школи закриті.

  • Для допомоги населенню влада задіяла загони Бундесверу

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    Важка артилерія

    До розчищення снігу залучені не тільки комунальні служби, а й тисячі пожежників, поліцейських, військових Бундесверу, а також волонтерів. Пріоритет в очищенні - автодороги та залізничні колії. Однак снігоочисники, а також техніку Бундесверу (як на фото) зараз можна бачити повсюди.

  • Німеччина, Варнгау

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    Снігопади не припиняються

    Також і у приватних господарствах люди усіма силами звільняють дахи будинків та під'їзди до дворів від снігу. До вечора 14 січня в районах на півдні та сході Баварії очікується випадіння до 60, а подекуди і 100 сантиметрів нового снігу.

  • Німеччина, аеропорт в Мюнхені

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    "Ми дістали грабарки"

    В аеропорту Мюнхена тільки впродовж 12-13 січня через снігопади скасували близько 140 рейсів. "Ми дістали грабарки і докладаємо усіх зусиль", - запевнив у Twitter пасажирів німецький авіаперевізник Lufthansa.

  • В аеропорту Мюнхена розморожують літак

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    В очікуванні вильоту

    Через снігопади та погіршену видимість в мюнхенському аеропорту не тільки скасовують рейси. Навіть дозволені злети та посадки здійснюються з великими затримками. Для розмороження літака - як от Airbus A321 на фото - потребують додаткового часу.

  • Залізнична станція у містечку Марктобердорф у Баварії

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    Рух потягів обмежений

    Той, хто думав, що потягом у снігопад дістатись до пункту призначення певніше, помилявся. Через сніг та впалі дерева низка залізничних колій на півдні Німеччини та в Австрії заблоковані. На світлині - залізнична станція у містечку Марктобердорф у Баварії.

  • Автобан у німецькій Баварії

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    На дорогах все стоїть

    30 кілометрів затору - для автобану A8 у Баварії це рекорд. Неподалік Зігсдорфа на автодорогу від тяжкості снігу впало дерево, що і затримало рух. А на ділянку автобану B305 поблизу Берхтесгадена, що на півдні Баварії, зійшла лавина. Ніхто не постраждав, але рух автомобілів там довелось припинити.

  • В Альпах підвищена загроза сходження лавин

    Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

    Підвищена небезпека сходження лавин

    У деяких альпійських районах в Австрії та Баварії оголошені четвертий та найвищий - п'ятий - рівень загрози сходження лавин. 12 січня внаслідок сходження лавини поблизу австрійського гірськолижного курорту Лех-ам-Арльберг загинули троє німецких лижників. Місцева влада наполегливо просить відпочивальників-лижників кататися лише на відкритих трасах.

    Автор: Франціска Апфель


Дивитись відео 01:14

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