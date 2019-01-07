На Монблані внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників

Снігопади в Альпах - південь Німеччини та Австрія загрузли в снігу

Відрізані від зовнішнього світу

Спричинений снігом хаос на півдні Німеччини та в Австрії триває. Через заблоковані снігом дороги лише в австрійській землі Зальцбург станом на 14 січня близько 17 тисяч осіб відрізані від зовнішнього світу. Внаслідок снігопадів не дістатись і до популярних гірськолижних курортів в Тіролі та Форальбергу, серед яких Ішгль, Лех, Зельден та Цюрс.