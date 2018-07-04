 На Кіпрі затримали українця при спробі потрапити на літак після закінчення посадки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2018

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Новини

На Кіпрі затримали українця при спробі потрапити на літак після закінчення посадки

Український турист запізнився на посадку в аеропорту кіпрського Пафоса. Поліція затримала його при спробі самостійно потрапити на літак.

Посадка на літак авіакомпанії Ryanair (фото з архіву)

Посадка на літак авіакомпанії Ryanair (фото з архіву)

Поліція Кіпру в середу, 4 липня, затримала в аеропорту міста Пафоса українця, який намагався сісти на літак після закінчення посадки, передає агенція AFP.

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46-річний турист висадив дружину та дітей біля входу до зони вильоту в аеропорту Пафоса та поїхав здати орендований автомобіль, повідомила поліція. Утім, чоловік заблукав, а коли нарешті прийшов до воріт для посадки, то вони були зачинені, а посадка на рейс авіакомпанії Ryanair до польського Кракова - закінчилася. Родина туриста вже перебувала на борту повітряного судна.

Намагаючись приєднатися до рідних, він пішки вислизнув з термінала та попрямував до літака, який все ще перебував на стоянці. Поліція затримала чоловіка, коли той переліз через огорожу та увійшов на територію, яка перебуває під охороною.

Родина українця полетіла до Кракова, а чоловіка допитала поліція. Через інцидент в аеропорту було затримано виліт двох літаків.

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