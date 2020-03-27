На кордоні між Польщею та Україною зібралися тисячі українців

На польсько-українському кордоні в п'ятницю, 27 березня, зібралися тисячі людей, які прагнуть повернутись в Україну. За даними Державної прикордонної служби, до опівдня на територію України вже пропустили більше людей, ніж за весь вчорашній день - 7,4 тисячі проти 5,4 тисячі.

Станом на 12.00 за інформацією прикордонної варти Польщі навпроти пункту пропуску "Краківець" перебувало понад дві тисячі осіб, "Ягодин" - 1,2 тисячі, а "Рава-Руська" - 500. Щоб прискорити оформлення на в'їзд в Україну прикордонники прийняли безпрецедентне рішення - відкрили піший напрямок руху поряд з пунктом пропуску "Краківець".

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Для цього охоронці кордону розгорнули пересувні автомобільні комплекси прикордонного контролю на базі двох автомобілів. Станом на 18.00 на даному напрямку було оформлено 160 громадян.

Люди на пункті пропуску "Корчова-Краковець"

Ажіотаж спостерігається попри те, що кордони не будуть повністю закриті. З 28 березня потрапити на територію України не можна буде лише літаками та потягами. Але, як повідомляли в міністерстві закордонних справ України, в'їхати автомобілем чи увійти пішки можна буде і надалі. "Якщо ви можете дістатись пішки до пунктів пропуску, Державна прикордонна служба організовуватиме перетин державного кордону транспортом у співпраці з органами місцевої влади", - йдеться у повідомленні МЗС.