 На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

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Новини

На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії

Оборонні відомства в Баку і Єревані знову виступили з взаємними звинуваченнями щодо ескалації конфлікту на кордоні двох країн.

На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії

На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії

На кордоні між Азербайджаном та Вірменією поновилися бойові дії. "Збройні сили Вірменії знову спробували атакувати підрозділи азербайджанської армії в напрямку Товузького району держкордону", - заявило міністерство оборони Азербайджану вранці в четвер, 16 липня.

Зокрема, за даними відомства, вірменські військові обстріляли з великокаліберної зброї і мінометів села Агдам, Дондар Гушчу і Вахідлі Товузького району. "Серед цивільного населення постраждалих немає. В даний час на цьому напрямку відбуваються бої. Наші підрозділи контролюють оперативну обстановку", - вказується далі.

Вірменія заявляє про спробу диверсійного проникнення

У свою чергу прессекретарка міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила про спробу диверсійного проникнення на територію країни минулої ночі з боку азербайджанських військовослужбовців. "Після запеклих боїв противник, зазнавши втрат, був відкинутий", - заявила вона в Facebook.

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Крім того, за її даними, азербайджанські підрозділи обстріляли вірменські прикордонні села Айгепар і Мовсес з мінометів і гаубиць. "Вогонь в даний час триває", - додала вона. Степанян також заявила про знищення вірменськими силами танка і артилерійської установки Азербайджану. На зустрічі з журналістами прессекретарка відомства заявила, що з вірменської сторони втрат немає.

Берлін стурбований, Москва стривожена

Уряд ФРН "дуже стурбований повідомленнями про бойові дії і порушення режиму припинення вогню" на кордоні Вірменії та Азербайджану. "Ми закликаємо обидві сторони негайно припинити бойові дії і утриматися від подальших провокативних заяв і дій", - повідомили в МЗС Німеччини у відповідь на запит DW в середу, 15 липня.

Берлін також закликав обидві сторони конфлікту "використовувати усталений механізм переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ і повернутися до конструктивного діалогу по суті питання" з метою врегулювання нагірно-карабахського конфлікту.

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В Росії також стурбовані нинішньою ситуацією, заявила спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко. "Ми дуже стривожені і стурбовані цією ситуацією і будемо робити все, щоб зупинити ескалацію, зупинити бойові дії і далі в рамках переговорного процесу знаходити взаємоприйнятні рішення", - заявила Матвієнко.

Туреччина звинувачує Вірменію

Тим часом у Туреччині назвали Вірменію "головною перешкодою для встановлення міцного миру і стабільності в регіоні Південного Кавказу".

"Вірменія для прикриття своїх агресивних дій проти Азербайджану звинувачує Туреччину в лицемірстві. Таке лукаве ставлення з боку Вірменії, яка продовжує окупацію територій Азербайджану, наочно показує, хто є основною перешкодою для встановлення постійного миру і стабільності на Південному Кавказі", - йдеться в заяві турецького зовнішньополітичного відомства.

Перед цим, 12 липня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що, на його думку, в порушенні припинення вогню на кордоні винні збройні сили Вірменії. "Туреччина рішуче засуджує атаки з боку Вірменії проти дружнього і братнього Азербайджану", - сказав турецький лідер. За його словами, це була "навмисна атака" на Азербайджан.

Нова ескалація конфлікту Вірменії та Азербайджану

Нове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту почалося 12 липня, коли Єреван і Баку звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню на ділянці спільного кордону, який розташований північніше спірного регіону Нагірний Карабах. За версією міноборони Азербайджану, збройні сили Вірменії на ділянці Товузького району азербайджано-вірменського кордону піддали азербайджанські позиції артилерійському обстрілу. Вірменське оборонне відомство повідомило, що військовослужбовці Азербайджану спробували порушити кордон на автомобілі УАЗ і захопити опорний пункт під прикриттям артилерійського вогню.

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На початку 1990-х років в результаті конфлікту з Вірменією і вірменським населенням Нагірного Карабаху Азербайджан втратив контроль над цією територією. Режим припинення вогню між Вірменією і самопроголошеною Нагірно-Карабахською республікою з одного боку і Азербайджаном з іншого боку, був встановлений в травні 1994 року.

В даний час переговорний процес, спрямований на пошук шляхів мирного врегулювання конфлікту, йде за посередництва Мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році. До неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США. При цьому Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабахську Республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфликт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


 

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