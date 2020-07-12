На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії

На кордоні між Азербайджаном та Вірменією поновилися бойові дії. "Збройні сили Вірменії знову спробували атакувати підрозділи азербайджанської армії в напрямку Товузького району держкордону", - заявило міністерство оборони Азербайджану вранці в четвер, 16 липня.

Зокрема, за даними відомства, вірменські військові обстріляли з великокаліберної зброї і мінометів села Агдам, Дондар Гушчу і Вахідлі Товузького району. "Серед цивільного населення постраждалих немає. В даний час на цьому напрямку відбуваються бої. Наші підрозділи контролюють оперативну обстановку", - вказується далі.

Вірменія заявляє про спробу диверсійного проникнення

У свою чергу прессекретарка міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила про спробу диверсійного проникнення на територію країни минулої ночі з боку азербайджанських військовослужбовців. "Після запеклих боїв противник, зазнавши втрат, був відкинутий", - заявила вона в Facebook.

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Крім того, за її даними, азербайджанські підрозділи обстріляли вірменські прикордонні села Айгепар і Мовсес з мінометів і гаубиць. "Вогонь в даний час триває", - додала вона. Степанян також заявила про знищення вірменськими силами танка і артилерійської установки Азербайджану. На зустрічі з журналістами прессекретарка відомства заявила, що з вірменської сторони втрат немає.

Берлін стурбований, Москва стривожена

Уряд ФРН "дуже стурбований повідомленнями про бойові дії і порушення режиму припинення вогню" на кордоні Вірменії та Азербайджану. "Ми закликаємо обидві сторони негайно припинити бойові дії і утриматися від подальших провокативних заяв і дій", - повідомили в МЗС Німеччини у відповідь на запит DW в середу, 15 липня.

Берлін також закликав обидві сторони конфлікту "використовувати усталений механізм переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ і повернутися до конструктивного діалогу по суті питання" з метою врегулювання нагірно-карабахського конфлікту.

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В Росії також стурбовані нинішньою ситуацією, заявила спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко. "Ми дуже стривожені і стурбовані цією ситуацією і будемо робити все, щоб зупинити ескалацію, зупинити бойові дії і далі в рамках переговорного процесу знаходити взаємоприйнятні рішення", - заявила Матвієнко.

Туреччина звинувачує Вірменію

Тим часом у Туреччині назвали Вірменію "головною перешкодою для встановлення міцного миру і стабільності в регіоні Південного Кавказу".

"Вірменія для прикриття своїх агресивних дій проти Азербайджану звинувачує Туреччину в лицемірстві. Таке лукаве ставлення з боку Вірменії, яка продовжує окупацію територій Азербайджану, наочно показує, хто є основною перешкодою для встановлення постійного миру і стабільності на Південному Кавказі", - йдеться в заяві турецького зовнішньополітичного відомства.

Перед цим, 12 липня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що, на його думку, в порушенні припинення вогню на кордоні винні збройні сили Вірменії. "Туреччина рішуче засуджує атаки з боку Вірменії проти дружнього і братнього Азербайджану", - сказав турецький лідер. За його словами, це була "навмисна атака" на Азербайджан.

Нова ескалація конфлікту Вірменії та Азербайджану

Нове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту почалося 12 липня, коли Єреван і Баку звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню на ділянці спільного кордону, який розташований північніше спірного регіону Нагірний Карабах. За версією міноборони Азербайджану, збройні сили Вірменії на ділянці Товузького району азербайджано-вірменського кордону піддали азербайджанські позиції артилерійському обстрілу. Вірменське оборонне відомство повідомило, що військовослужбовці Азербайджану спробували порушити кордон на автомобілі УАЗ і захопити опорний пункт під прикриттям артилерійського вогню.

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На початку 1990-х років в результаті конфлікту з Вірменією і вірменським населенням Нагірного Карабаху Азербайджан втратив контроль над цією територією. Режим припинення вогню між Вірменією і самопроголошеною Нагірно-Карабахською республікою з одного боку і Азербайджаном з іншого боку, був встановлений в травні 1994 року.

В даний час переговорний процес, спрямований на пошук шляхів мирного врегулювання конфлікту, йде за посередництва Мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році. До неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США. При цьому Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабахську Республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.