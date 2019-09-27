 На кліматичну акцію у Берні вийшли близько 100 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2019

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Новини

На кліматичну акцію у Берні вийшли близько 100 тисяч людей

До проведення кліматичної демонстрації у швейцарському Берні закликали понад 80 організацій. Участь в акції взяли близько ста тисяч людей.

Демонстрація на центральній площі у Берні

Демонстрація на центральній площі у Берні

На кліматичну демонстрацію у швейцарському Берні у суботу, 28 вересня, вийшли близько ста тисяч людей, повідомили організатори. Багато з них приїхали на акцію спеціальними потягами. 

До проведення демонстрації закликали понад 80 екологічних організацій. Вони закликають відмовитись від використання викопного палива, такого як вугілля, нафта та газ, що завдає шкоди навколишньому середовищу.

Учасники кліматичної акції

Учасники кліматичної акції

Демонстранти зібралися на мітинг та концерт на центральній площі Бундесплац. Серед тих, хто виступали з промовами, був лауреат Нобелівської премії, біофізик Жак Дюбоше, який розкритикував владу за те, що вона вихваляє гроші, "щоб люди вірили у щастя через споживання". З нагоди кліматичної акції у другій половині дня у багатьох церквах дзвонили дзвони.

Під час акції на захист клімату у Берні

Під час акції на захист клімату у Берні

Акція у Берні стала однією з численних кліматичних демонстрацій, які пройшли по всьому світу. Тисячі протестувальників вимагають від влади більш активних дій для захисту клімату та виконання умов Паризької кліматичної угоди, яка має на меті утримати до кінця століття глобальне потепління на рівні нижче двох градусів за Цельсієм в порівнянні з доіндустріальною добою. Обмеження глобального потепління 1,5 градусами Цельсія визначається як додаткова мета, на яку потрібно орієнтуватися.

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