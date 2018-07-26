На Канарських островах і у Греції вирують лісові пожежі

В горах іспанського острова Гран-Канарія палають ліси. Вогонь розповсюдився на територію вже понад тисячі гектарів, повідомив у неділю, 11 серпня, президент Канарських островів Анхель Віктор Торрес. Особливо сильно постраждали муніципалітети Техеда, Артенара та Гальдар. Внаслідок пожеж евакуювали близько тисячі людей. Утім, поки жоден будинок не було пошкоджено вогнем, і евакуація була проведена як запобіжний захід, повідомив іспанський телеканал RTVE.
Пожежа на іспанському острові Гран-Канарія
У гасінні пожеж задіяні 200 пожежників та десять вертольотів і літаків. Поки пожежникам не вдалося взяти вогонь під контроль. Пожежа спалахнула 10 серпня в Артенарі. Ймовірним винуватцем пожежі міг бути чоловік, який працював зі зварювальним апаратом, повідомляє видання La Vanguardia.
Десятки лісових пожеж у Греції
Одночасно у Греції вирують десятки лісових пожеж, які почалися через сильну спеку та вітри. У деяких місцях провели евакуацію людей. Постраждалих внаслідок пожеж немає, повідомила служба пожежної безпеки, передає агенція dpa.
Гасіння пожежі у Греції
На грецькому острові Елафонісос через пожежу на сміттєзвалищі були евакуйовані мешканці прилеглих будинків і туристичного кемпінгу, повідомила агенція AP. На острові Елафонісос постійно мешкає лише 350 людей. Однак влітку його щоденно відвідує понад три тисячі туристів. У ніч на 11 серпня вогонь вдалося взяти під контроль, однак пізніше вітер знов посилився. Загалом у гасінні задіяні 121 пожежник, шість літаків і вертольотів.
Влада країни попереджає про високу небезпеку пожеж до 13 серпня. У Греції очікуються потужні вітри, а також сильна спека протягом кількох наступних днів, температура підніматиметься до 40 градусів за Цельсієм.
-
Європа плавиться від спеки
Новий рекорд у Франції
У Франції 28 червня з інтервалом у кілька годин було зафіксовано два абсолютних температурних рекорди. Спочатку метеорологи повідомили про температуру в 44,3 градуса за Цельсієм, зафіксовану в містечку Карпентра на південному сході Франції. Однак вже за кілька годин в муніципалітеті Вільв'єй, що за 100 кілометрів на схід, стовпчик термометрів сягнув позначки 45,1 градуса за Цельсієм.
-
Європа плавиться від спеки
Лісові пожежі в Каталонії
Причиною масштабних лісових пожеж, що вирували на південному сході Іспанії, стало самозаймання курячого посліду на одній з ферм, повідомила місцева влада. Температура в зоні пожежі сягала 41 градуса за Цельсієм. З вогнем боролися понад 600 пожежників.
-
Європа плавиться від спеки
Спека в місті кохання
Парижани прохолоджуються на площі Трокадеро. Дороги та тротуари накопичують тепло, тож у міських умовах спека є більш відчутною, ніж у сільській місцевості. У багатьох північноєвропейських містах в будинках не встановлюють кондиціонери, тож перебувати всередині них стає неможливо, адже будівлі теж накопичують тепло. Внаслідок спеки 2003 року у Франції померли 15 тисяч осіб.
-
Європа плавиться від спеки
Група ризику - безпритульні в Італії
Волонтер дає пляшку води безпритульному в Мілані, де останнім часом температура сягала 40 градусів за Цельсієм. Уже наприкінці минулого тижня стало відомо про першу жертву спеки в Мілані - в парку біля залізничного вокзалу від теплового удару помер безхатько похилого віку, й у місті було оголошено тривогу через високу температуру повітря.
-
Європа плавиться від спеки
Купання в річці в Мюнхені
Відпочивальники лежать на березі річки Ізар у Мюнхені. Десяткам жінок, які купалися в річці топлес, поліція наказала вдягнутися, чим спровокувала дискусія щодо оголення тіла в громадських місцях. 30 червня в Німеччині було встановлено новий температурний рекорд червня - у федеральній землі Саксонія-Ангальт було зафіксовано температуру 39,6 градуса за Цельсієм.
-
Європа плавиться від спеки
Сорбе для білого ведмедя
Білий ведмідь прохолоджується у зоопарку Ганновера в Німеччині, смакуючи сорбе. Доглядачі зоопарків в усій Європі допомагають тваринам пережити спеку, даючи їм морожені в кризі фрукти. Білим ведмедям пропонують також заморожену рибу. У Франції через високу температуру повітря заборонили перевезення живих тварин.
-
Європа плавиться від спеки
"Подарунок" із Сахари
Такі екстремальні погодні умови були викликані надзвичайно гарячим повітрям, яке надходило до Європи з пустелі Сахара. Всесвітня метеорологічна організація заявила, що 2019 рік може стати одним з найспекотніших в історії спостережень за погодою. Прогнозують, що такі хвилі спеки, як теперішня, траплятимуться в Європі дедалі частіше.
Автор: Дмитро Губенко