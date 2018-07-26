 На Канарських островах і у Греції вирують лісові пожежі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2019

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Новини

На Канарських островах і у Греції вирують лісові пожежі

На іспанському острові Гран-Канарія та у Греції горять ліси. Влада евакуює людей та попереджає про подальшу небезпеку.

Пожежники борються з вогнем на грецькому острові Елафонісос

Пожежники борються з вогнем на грецькому острові Елафонісос

В горах іспанського острова Гран-Канарія палають ліси. Вогонь розповсюдився на територію вже понад тисячі гектарів, повідомив у неділю, 11 серпня, президент Канарських островів Анхель Віктор Торрес. Особливо сильно постраждали муніципалітети Техеда, Артенара та Гальдар. Внаслідок пожеж евакуювали близько тисячі людей. Утім, поки жоден будинок не було пошкоджено вогнем, і евакуація була проведена як запобіжний захід, повідомив іспанський телеканал RTVE.

Пожежа на іспанському острові Гран-Канарія

Пожежа на іспанському острові Гран-Канарія

У гасінні пожеж задіяні 200 пожежників та десять вертольотів і літаків. Поки пожежникам не вдалося взяти вогонь під контроль. Пожежа спалахнула 10 серпня в Артенарі. Ймовірним винуватцем пожежі міг бути чоловік, який працював зі зварювальним апаратом, повідомляє видання La Vanguardia.

Десятки лісових пожеж у Греції

Одночасно у Греції вирують десятки лісових пожеж, які почалися через сильну спеку та вітри. У деяких місцях провели евакуацію людей. Постраждалих внаслідок пожеж немає, повідомила служба пожежної безпеки, передає агенція dpa.

Гасіння пожежі у Греції

Гасіння пожежі у Греції

На грецькому острові Елафонісос через пожежу на сміттєзвалищі були евакуйовані мешканці прилеглих будинків і туристичного кемпінгу, повідомила агенція AP. На острові Елафонісос постійно мешкає лише 350 людей. Однак влітку його щоденно відвідує понад три тисячі туристів. У ніч на 11 серпня вогонь вдалося взяти під контроль, однак пізніше вітер знов посилився. Загалом у гасінні задіяні 121 пожежник, шість літаків і вертольотів.

Влада країни попереджає про високу небезпеку пожеж до 13 серпня. У Греції очікуються потужні вітри, а також сильна спека протягом кількох наступних днів, температура підніматиметься до 40 градусів за Цельсієм.

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    Автор: Дмитро Губенко


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