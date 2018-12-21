На заході ФРН водій скоїв серію наїздів на пішоходів

У місті Ботроп, що на заході Німеччини, у ніч на вівторок, 1 січня, водій легковика кілька разів наїхав на пішоходів. Про це повідомила поліція Мюнстера, яка розслідує подію. "Слідчі органи виходять з того, що мала місце цілеспрямована атака, можливо пов'язана з ксенофобськими мотивами у водія", - зазначили у поліції. Своєю чергою, міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль (Herbert Reul) заявив, що у чоловік мав "очевидний намір вбити іноземців".

У правоохоронців є "попередні дані про психічне захворювання" водія. Відомо також, що він - громадянин Німеччини.

Наїзди в Ботропі й Ессені

Серія автонаїздів сталася відразу після півночі. За версією слідства, 50-річний водій з Ессена спрямував свій "Мерседес" срібного кольору на пішохода на під'їздах до центру Ботропа. Перехожому вдалося врятуватися.

Водій продовжив рух і повторив спробу наїзду в районі жвавої площі Берлінер Платц. Цього разу під колеса легковика потрапила група щонайменше з чотирьох пішоходів, серед яких були громадяни Сирії та Афганістану. За даними поліції, кілька людей отримали важкі травми.

Водій спробував сховатися з місця події, і зупинити його автомобіль вдалося поліції в Ессені. Чоловіка затримали до пред'явлення звинувачень. В Ессені він також намагався збити людей, що стояли на автобусній зупинці.

Загалом затриманий скоїв наїзд на людей в чотирьох місцях, поранивши при цьому п'ятьох людей, уточнили в поліції.

Уже в ході затримання поліція звернула увагу на ксенофобські висловлювання чоловіка, уточнює газета Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

У новорічну ніч у низці міст Німеччини, включаючи Берлін і Кельн, через загрозу терактів були посилені заходи безпеки.