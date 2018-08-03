 На заробітки за кордон: плюси і мінуси для економіки України (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.08.2018

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Україна

На заробітки за кордон: плюси і мінуси для економіки України (відео)

Трудова міграція з України загрожує економіці, вважає голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Куди українці виїжджають на заробітки і чим займаються за кордоном?

Deutschland Artbeitnehmerfreizügigkeit in der EU (picture alliance/dpa/N. Bachmann)

Найчастіше українські заробітчани працюють на сезонних роботах у сільському господарстві

Масштаби трудової міграції з України досягли загрозливого рівня для економіки. Про це написав у Facebook голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин. Так, за даними НБУ, ще на початку цього року частка мігрантів у населенні віком від п'ятнадцяти до сімдесяти років становила вісім відсотків. Торік найбільше українці виїжджали на заробітки до Польщі, Росії, Італії та Чехії. Найчастіше працюють на сезонних роботах у сільському господарстві, на будівництві чи ремонтних роботах, а також у сфері послуг, ресторанному чи готельному бізнесі. Які плюси і мінуси для України це має? Дивіться у відео:


 

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