На дорозі Львів-Луцьк обвалився міст

На автомобільній дорозі між Львовом та Луцьком у селі Гайок Львівської області обвалився міст. Про це у вівторок, 4 травня, повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Згідно з даними правоохоронців, внаслідок аварії мосту ніхто не постраждав. Однак дорога Н-17 Львів - Луцьк на цій ділянці "не проїзна", тому водіїв просять її об'їжджати через населені пункти Кам'янка-Бузька, Жовкву, Червоноград та Радехів. Вантажівки своєю чергою будуть направляти на автодорогу М-06 Київ - Чоп.

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Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич розмістив у Facebook фото і відео з місця аварії мосту.

"Укравтодор" знав про аварійний стан мосту

У пресслужбі "Укравтодору" повідомили, що цей міст було побудовано у 1960 році і відтоді жодного разу його капітально не ремонтували. "Понад п'ять років штучна споруда перебувала в передаварійному стані. Минулого року міст був включений до списку Національної програми відновлення мостів - реконструкція переходу була запланована цього року. Роботи повинні початися вже в найближчі місяці", - зазначають в "Укравтодорі".

При цьому тендер на виготовлення проєкту реконструкції влада провела ще у 2020 році. Орієнтовна вартість реконструкції мосту була встановлена на рівні 74 мільйонів гривень.

Попри заборону, мостом їздили вантажівки

Видання ZAXID.NET повідомило із посиланням на речницю Служби автомобільних доріг Львівської області Оксану Богуш, що на мості діяло обмеження на рух великогабаритного транспорту, однак ним продовжували часто їздити вантажівки. За словами Богуш, працівники служби були змушені періодично заново встановлювати попереджувальні знаки біля мосту, "оскільки попередні хтось постійно забирав".