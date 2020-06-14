На Донбасі 8 липня загинув український військовий, трьох поранено

На Донбасі в середу, 8 липня, загинув один український військовослужбовець, а ще троє дістали поранення внаслідок 14 обстрілів з боку російських найманців. Про це в четвер, 9 липня, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

"За минулу добу, на жаль, один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє українських військових дістали поранення", - йдеться у ранковому зведенні штабу на сторінці у Facebook. У зведенні наголошується, що заходи щодо відсічі та стримування збройної агресії здійснювалися в умовах, коли частина армійських резервів зі складу ООС задіяна в ліквідації пожежі в Луганській області. "Основні ж бойові підрозділи ЗСУ впевнено стримували ворожу агресію, повністю контролюючи ситуацію під час виконання завдання на лінії розмежування сторін", - йдеться у повідомленні.

Крім обстрілів позицій українських військових, також було зафіксовано обстріли з автоматичних станкових гранатометів житлових будинків місцевих жителів Зайцевого. "Унаслідок цього було пошкоджено шиферну покрівлю даху, розбито склопакети двох вікон та пошкоджено стелю та стіни коридору житлового будинку. Жертв та поранених серед цивільного населення, на щастя, немає", - уточнили у штабі.

Представники сепаратистів з самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР" поки що не коментували інформацію про обстріли.