 На Донбасі 8 липня загинув український військовий, трьох поранено | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2020

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Новини

На Донбасі 8 липня загинув український військовий, трьох поранено

Один український військовослужбовець загинув на Донбасі 8 липня, ще троє військових дістали поранення, повідомив штаб Операції об'єднаних сил.

На Донбасі 8 липня загинув український військовий

На Донбасі в середу, 8 липня, загинув один український військовослужбовець, а ще троє дістали поранення внаслідок 14 обстрілів з боку російських найманців. Про це в четвер, 9 липня, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

"За минулу добу, на жаль, один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє українських військових дістали поранення", - йдеться у ранковому зведенні штабу на сторінці у Facebook. У зведенні наголошується, що заходи щодо відсічі та стримування збройної агресії здійснювалися в умовах, коли частина армійських резервів зі складу ООС задіяна в ліквідації пожежі в Луганській області. "Основні ж бойові підрозділи ЗСУ впевнено стримували ворожу агресію, повністю контролюючи ситуацію під час виконання завдання на лінії розмежування сторін", - йдеться у повідомленні. 

Крім обстрілів позицій українських військових, також було зафіксовано обстріли з автоматичних станкових гранатометів житлових будинків місцевих жителів Зайцевого. "Унаслідок цього було пошкоджено шиферну покрівлю даху, розбито склопакети двох вікон та пошкоджено стелю та стіни коридору житлового будинку. Жертв та поранених серед цивільного населення, на щастя, немає", - уточнили у штабі.

Представники сепаратистів з самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР" поки що не коментували інформацію про обстріли.

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  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

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    Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що розглядається кілька можливих причин займання лісу. Серед них - складні погодні умови, необережне поводження з вогнем, умисний підпал і влучення снарядів із непідконтрольної Києву території. "Є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами", - сказав він.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Зруйновані будівлі й долі

    Як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, жертвами вогню стало п'ятеро осіб. Крім того, вогнем знищено 23 житлові будинки та 80 дачних будівель, ще 36 житлових будинків пошкоджено.

  • Пожежі в Луганській області

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Без даху над головою

    Унаслідок пожеж десятки сімей залишилися без даху над головою. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада виділить 300 тисяч гривень кожній сім'ї, яка втратила житло внаслідок лісових пожеж, а також окремо кожній постраждалій людині по 20 тисяч гривень допомоги.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Активна протидія стихії

    Представники української влади запевняють, що оперативно відреагували на розгул стихії. За словами Арсена Авакова, до ліквідації пожеж залучено понад 1,2 тисячі осіб, серед них працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліціі, Національної гвардії та 200 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П.

  • Пожежі на Луганщині

    Лісові пожежі: Луганщина у полоні стихії

    Навзаводи з вогнем

    Українські чиновники запевняють, що роботи з гасіння пожежі тривають цілодобово. Водночас вони нарікають, що протидію стихії ускладнює близькість лінії розмежування з ОРДЛО до місця природного лиха.

    Автор: Валерій Сааков


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