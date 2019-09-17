На Донбасі 29 листопада внаслідок обстрілів загинув український військовий
У результаті обстрілів з боку бойовиків у зоні проведення Операції об'єднаних сил 29 листопада загинув військовослужбовець Збройних сил України.
У штабі ООС повідомили про загибель 29 листопада українського військового на Донбасі
Унаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі в п'ятницю, 29 листопада, загинув один український військовослужбовець. Про це повідомив пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соціальній мережі Facebook.
"Сьогодні внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що з початку доби збройні формування проросійських сепаратистів чотири рази порушили режим припинення вогню. Обстріли позицій об'єднаних сил велися зокрема "із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї". Крім того, бойовики застосовували під час обстрілів міномети калібром 82 міліметри, йдеться в зведенні.
Нагадаємо, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), наданим у відповідь на запит DW, за п'ять років військового конфлікту на Донбасі, загинули від 13 000 до 13 200 осіб.
За цими даними, з 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 року на Донбасі загинули близько 4 100 українських військових та близько 5 650 членів збройних формувань сепаратистів.
До цього числа входять як загиблі безпосередньо внаслідок бойових дій, так і небойові втрати, тобто жертви необережного поводження зі зброєю та вибухівкою, ДТП, хвороб під час служби в зоні конфлікту, а також вбивств і самогубств, уточнюють в УВКПЛ ООН.
Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі заплановане проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України. У МЗС РФ уже дали зрозуміти, що на цьому саміті Москва закличе Київ до прямого діалогу з Донбасом.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Перемога і мир
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Гроші на колесах
Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Короткий перепочинок
2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
На фронті
Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Без надії
73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Мир на умовах ворога
Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Потрібні мирні переговори
У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Нарешті мир?
Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.