 На Донбасі 29 листопада внаслідок обстрілів загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2019

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Новини

На Донбасі 29 листопада внаслідок обстрілів загинув український військовий

У результаті обстрілів з боку бойовиків у зоні проведення Операції об'єднаних сил 29 листопада загинув військовослужбовець Збройних сил України.

У штабі ООС повідомили про загибель 29 листопада українського військового на Донбасі

У штабі ООС повідомили про загибель 29 листопада українського військового на Донбасі

Унаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі в п'ятницю, 29 листопада, загинув один український військовослужбовець. Про це повідомив пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що з початку доби збройні формування проросійських сепаратистів чотири рази порушили режим припинення вогню. Обстріли позицій об'єднаних сил велися зокрема "із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї". Крім того, бойовики застосовували під час обстрілів міномети калібром 82 міліметри, йдеться в зведенні.

Нагадаємо, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), наданим у відповідь на запит DW, за п'ять років військового конфлікту на Донбасі, загинули від 13 000 до 13 200 осіб.

За цими даними, з 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 року на Донбасі загинули близько 4 100 українських військових та близько 5 650 членів збройних формувань сепаратистів.

До цього числа входять як загиблі безпосередньо внаслідок бойових дій, так і небойові втрати, тобто жертви необережного поводження зі зброєю та вибухівкою, ДТП, хвороб під час служби в зоні конфлікту, а також вбивств і самогубств, уточнюють в УВКПЛ ООН.

Infografik Kriegsopfer Ost-Ukraine UK

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