 На Донбасі 26 січня внаслідок обстрілу загинув український військовий - ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На Донбасі 26 січня внаслідок обстрілу загинув український військовий - ООС

На Донбасі внаслідок "потужного обстрілу" бойовиків загинув український військовослужбовець. У штабі ООС повідомили що обстріл відбувся під час підготовки українських вояків до богослужіння.

Унаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі в зоні ООС загинув український військовий

Унаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі в зоні ООС загинув український військовий

На Донбасі в неділю, 26 січня, внаслідок обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. Про це повідомила пресслужба штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як зазначається у повідомленні, "потужний обстріл" позицій українських військових відбувся вранці, коли вільні від чергування солдати готувалися до недільного богослужіння.

У штабі ООС додали, що обстріли українських позицій відбулися у районі Новотошківського, Оріхового, Красногорівки та Лебединського. Бойовики при цьому використовували БМП, гранатомети за заборонену мінськими домовленостями зброю: міномети калібром 120 та 82 міліметри. Українські військові були змушені відстрілюватися "без відкриття вогню із забороненої зброї", повідомили у штабі ООС.

Четверо військових загинули на Донбасі за п'ять днів

Останніми днями новини про загибель українських вояків на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків почастішали. За п'ять днів з 18 по 22 січня загинули четверо військовослужбовців. А лише за один день 19 січня в зоні ООС поранення отримали десятеро вояків.

Обстріли тривають попри домовленість про повне перемир'я на Донбасі, досягнуту на саміті лідерів "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року в Парижі.

Дивитись відео 03:58

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)

Аудіо й відео до теми

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)  

Також за темою

Ukraine Soldat an einem Checkpoint zur Ostukraine

На Донбасі 22 січня внаслідок обстрілу загинув український військовий 22.01.2020

На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовослужбовець. У штабі ООС повідомили про порушення бойовиками режиму припинення вогню чотири рази упродовж поточної доби.

Ukraine Frontposition der ukrainische Armee bei Nowoluhanske

ООС: На Донбасі 20 січня загинув один український військовий 21.01.2020

Проросійські сепаратисти 20 січня десять разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок цього загинув один український боєць і ще один отримав поранення.

Ukraine Ukrainische Soldaten bei Luhansk

19 січня на Донбасі загинув український військовий - ООС 20.01.2020

Проросійські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Сході України протягом неділі, 19 січня. Загинув український військовослужбовець.

Реклама

Докладно

В'язень трьох нацистських концтаборів Онуфрій Дудок

75 років визволення "Аушвіца": історія колишнього в'язня

Онуфрій Дудок був в'язнем трьох нацистських концтаборів. Про пережите він розповів у інтерв'ю DW.  

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn не має наміру брати Укрзалізницю в управління, а буде лише консультувати українських колег.

Україна створила робочу групу щодо співпраці з Deutsche Bahn

Український уряд створив робочу групу щодо обговорення деталей співпраці "Укрзалізниці" з компанією Deutsche Bahn.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  