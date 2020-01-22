На Донбасі 26 січня внаслідок обстрілу загинув український військовий - ООС

На Донбасі в неділю, 26 січня, внаслідок обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. Про це повідомила пресслужба штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як зазначається у повідомленні, "потужний обстріл" позицій українських військових відбувся вранці, коли вільні від чергування солдати готувалися до недільного богослужіння.

У штабі ООС додали, що обстріли українських позицій відбулися у районі Новотошківського, Оріхового, Красногорівки та Лебединського. Бойовики при цьому використовували БМП, гранатомети за заборонену мінськими домовленостями зброю: міномети калібром 120 та 82 міліметри. Українські військові були змушені відстрілюватися "без відкриття вогню із забороненої зброї", повідомили у штабі ООС.

Четверо військових загинули на Донбасі за п'ять днів

Останніми днями новини про загибель українських вояків на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків почастішали. За п'ять днів з 18 по 22 січня загинули четверо військовослужбовців. А лише за один день 19 січня в зоні ООС поранення отримали десятеро вояків.

Обстріли тривають попри домовленість про повне перемир'я на Донбасі, досягнуту на саміті лідерів "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року в Парижі.