 На Донбасі 11 квітня загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2019

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Новини

На Донбасі 11 квітня загинув один український військовий

Проросійські бойовики 20 разів обстріляли позиції військових операції об'єднаних сил на Сході України. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець і восьмеро були поранені.

На Сході України загинув ще один військовий

На Сході України загинув ще один військовий

Протягом четверга, 11 квітня, у зоні конфлікту на Сході України внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Збройних сил України, ще восьмеро військових були поранені. Про це зранку у п'ятницю, 12 квітня, повідомили у прес-центрі операції об'єднаних сил (ООС).

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На пункті пропуску побудовані потужні бетонні укриття для відвідувачів та працівників, повідомили у штабі ООС. (24.03.2019)

Як зазначається у повідомленні, що було оприлюднене на Facebook-сторінці прес-центру ООС, "збройні формування Російської Федерації" 20 разів обстріляли позиції підрозділів ООС, при цьому чотири рази ними було застосоване заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Обстріли велися із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові давали "адекватну відповідь" противнику, наголошують у штабі ООС. Також повідомляється, що від початку поточної доби проросійські бойовики вже двічі обстріляли позиції ЗСУ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Нагадаємо, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала у 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої 12 березня доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинули 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень.

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