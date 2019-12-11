 На Донбасі загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2019

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Новини

На Донбасі загинув український військовий

Проросійські сепаратисти продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі, повідомив штаб ООС. Через це загинув один український військовий і дістав поранення ще один.

На Донбасі загинув ще один український військовий

На Донбасі загинув ще один український військовий

Внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків у суботу, 14 грудня, на Донбасі загинув один український військовий. Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС). Ще один український боєць отримав поранення.

Повідомляється, що Російська Федерація продовжує ігнорувати взяті на себе зобов'язання щодо сталого припинення вогню на Сході України відповідно до ухваленого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "нормандської четвірки" 9 грудня у Франції. Упродовж поточної доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Infografik Kriegsopfer Ost-Ukraine UK

Обстріли велись із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Зафіксовано також вогневу активність снайперів. Зокрема, були обстріляні позиції українських військових біля Пісків, Авдіївки, Павлополя, Новолуганського та Зайцевого.

DW.COM

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В ООС також зазначили, про в окремих районах Донецької та Луганської областей проросійські бойовики щоденно відмовляють міжнародним спостерігачам у доступі до тимчасово окупованих територій, а також до ділянок розведення сил і засобів. За даними звіту СММ ОБСЄ, сепаратисти затримали патруль місії на блокпосту приблизно за 2,5 кілометра на північ від ділянки розведення в районі Петрівського та дозволили йому проїхати лише після 20 хвилин очікування.

Як повідомлялось, під час саміту "нормандської четвірки", який відбувся в Парижі 9 грудня за участю президентів України Володимира Зеленського, Росії Володимира Путіна, Франції Еммануеля Макрона і канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) було погоджено комюніке, яке передбачає, зокрема, припинення вогню на Донбасі й обмін полоненими "всіх на всіх". Крім того, сторони домовилися про розведення сил на трьох додаткових ділянках на лінії розмежування на Донбасі.

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