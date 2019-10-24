На Донбасі загинув український військовий

Один український військовий загинув, чотирьох поранено, повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС) у четвер, 7 листопада. Згідно з повідомленням, бойовики 15 разів обстріляли позиції підрозділів ООС з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 і 82 міліметрів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також застосовувались протитанкові керовані ракети.

Зазначається, що позиції українських військових були обстріляні біля Південного, Луганського, Новолуганського і Майорського на півночі Донбасу. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли здійснені біля Авдіївки, Водяного, Пєсков, Гнутового, Опитного і Красногорівки.

В повідомленні ООС також наголошується, що заходи в області розведення сил і засобів в Золотому на Луганщині тривають. Українська сторона також готується до розведення на ділянці Богданівка-Петровське.

Цього четверга плани розпочати розведення сил у Петрівському підтвердив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Якщо все буде добре, завтра в 12 (годин - Ред.) - початок розведення!" - написав Аваков у Twitter.

Перед цим про готовність розпочати розведення військ поблизу Петрівського заявив і керівник пресцентру штабу Операції об'єднаних сил Андрій Агеєв. "Сьогодні закінчується сьома доба (дотримання режиму тиші - Ред.), сьогодні ми повідомили ОБСЄ через міністерство закордонних справ про те, що ми готові (до розведення сил та засобів - Ред.). Від МЗС надійде підтвердження і, сподіваюся, що завтра о 12:00 все пройде за планом", - сказав Агеєв у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Також у четвер президент Зеленський заявив, що після розведення сил у Станиці Луганській на КПВВ створено "Швейцарію", а у місцях, де війська розведені - "немає вогню".