Унаслідок обстрілів снайперів на Донбасі загинув український військовий, двоє дістали поранень. Про це у суботу, 6 квітня, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил (ОСС) на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що українські позиції за минулу добу обстрілювались 17 разів, у тому числі десять разів з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Між тим Державна прикоордонна служба України повідомила, що 6 квітня залишається призупиненим пропуск осіб і транспортних засобів через контрольний пункт в'їзду/виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" в Донецькій області.

Це пов'язано з обстрілом сепаратистами дорожнього коридору на цьому напрямку і "загрозою життю цивільним особам і військовослужбовцям", зазначають у відомстві. "Рішення про відкриття ухвалюватимуть додатково", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Також до 8 квітня буде закритим на реконструкцію КПВВ "Гнутове" у Донецькій області.