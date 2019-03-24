 На Донбасі загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2019

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Новини

На Донбасі загинув український військовий

Один військовослужбовець ЗСУ загинув, двоє дістали поранень. Через обстріли дорожнього коридору Україна закрила КПВВ "Мар'їнка".

ЗСУ на Донбасі

Унаслідок обстрілів снайперів на Донбасі загинув український військовий, двоє дістали поранень. Про це у суботу, 6 квітня, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил (ОСС) на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що українські позиції за минулу добу обстрілювались 17 разів, у тому числі десять разів з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Між тим Державна прикоордонна служба України повідомила, що 6 квітня залишається призупиненим пропуск осіб і транспортних засобів через контрольний пункт в'їзду/виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" в Донецькій області.

Це пов'язано з обстрілом сепаратистами дорожнього коридору на цьому напрямку і "загрозою життю цивільним особам і військовослужбовцям", зазначають у відомстві. "Рішення про відкриття ухвалюватимуть додатково", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Також до 8 квітня буде закритим на реконструкцію КПВВ "Гнутове" у Донецькій області.

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