 На Донбасі загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2019

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Новини

На Донбасі загинув український військовий

Внаслідок обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Донбасі загинув один український військовий і ще четверо отримали поранення.

На Сході України продовжують гинути українські військові

На Сході України продовжують гинути українські військові

Один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще четверо дістали поранень унаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі вранці у п'ятницю, 25 січня. Про це повідомило міністерство оборони України з посиланням на оперативну інформацію штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що проросійські бойовики з ПТРК обстріляли автомобіль українських військових в районі населеного пункту Катеринівка на луганському напрямку. 

DW.COM

В міноборони України повідомляють про одного загиблого війскового та порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку проросійських сепаратистів. (01.01.2019)

У 128-ій окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді підтвердили зникнення одного військовослужбовця. Раніше ЗМІ сепаратистів повідомляли про захоплення в полон українського військового. (02.01.2019)

Раніше прес-центр ООС на своїй Facebook-сторінці повідомив, що протягом 24 січня проросійські сепаратисти дев'ять разів порушили режим припинення вогню. 

Нагадаємо, в зоні конфлікту на Донбасі з опівночі 29 грудня офіційно розпочалося чергове перемир'я. Відповідна пропозиція була висунута українською стороною у Тристоронній контактній групі. Про готовність до дотримання перемир'я заявили також у самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР".

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