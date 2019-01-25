На Донбасі загинув український військовий

Один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще четверо дістали поранень унаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі вранці у п'ятницю, 25 січня. Про це повідомило міністерство оборони України з посиланням на оперативну інформацію штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що проросійські бойовики з ПТРК обстріляли автомобіль українських військових в районі населеного пункту Катеринівка на луганському напрямку.

Раніше прес-центр ООС на своїй Facebook-сторінці повідомив, що протягом 24 січня проросійські сепаратисти дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, в зоні конфлікту на Донбасі з опівночі 29 грудня офіційно розпочалося чергове перемир'я. Відповідна пропозиція була висунута українською стороною у Тристоронній контактній групі. Про готовність до дотримання перемир'я заявили також у самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР".