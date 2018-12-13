На Донбасі загинув український військовий

В зоні конфлікту на Донбасі внаслідок снайперських обстрілів з боку збройних формувань сепаратистів загинув один український військовослужбовець, повідомили в прес-центрі ООС.
На Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) тривають перестрілки й збройні сутички. За даними прес-центр ООС, у суботу, 15 грудня, станом на 18:00 за київським часом збройні формування проросійських бойовиків 9 разів порушили режим тиші.
Внаслідок снайперського вогню з боку загонів сепаратистів, загинув один український військовий, наголошується в повідомленні прес-центру ООС, оприлюдненому на його Facebook-сторінці. Ще один український військовослужбовець отримав поранення. Також повідомляється про "три випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами".
Зокрема, ворожі до ЗСУ збройні формування проросійських бойовиків здійснили обстріли з мінометів калібру 120 та 82 міліметрів позицій ООС у районі населених пунктів Водяне та Гнутове на маріупольському напрямку, зазначається в повідомленні. Крім того, зафіксовані обстріляні з боку загонів сепаратистів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в Луганській та Донецькій областях, кажуть у Києві.
Напередодні штаб ОСС повідомляв про загибель двох український військових у зоні конфлікту на Донбасі.
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