На Донбасі загинув військовослужбовець Нацгвардії України

На Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил у четвер, 12 вересня, загинув військовослужбовець Національної гвардії України. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил (ООС). Він отримав несумісні з життям поранення при виконанні бойового завдання.

Обставини події з'ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України та командування військової частини, повідомили у штабі ООС.

За цими даними, упродовж поточної доби проросійські сепаратисти 12 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції українських військових з мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Зокрема, обстріли велись поблизу Водяного, Верхньоторецького, Авдіївки, Зайцевого та інших населених пунктів. Представники сепаратистів з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" поки не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. В ОБСЄ заявляють про позитивні результати перемир'я та відсутність жертв серед цивільних на Донбасі. Водночас у штабі ООС кілька днів тому повідомили про понад 400 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків від початку "хлібного перемир'я". У "ДНР" і "ЛНР" звинувачують у обстрілах українських військових.

За даними офіційного Києва, станом на травень 2019 року, за час від початку російської агресії в Донецькій і Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.