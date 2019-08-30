 На Донбасі загинув військовослужбовець Нацгвардії України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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Новини

На Донбасі загинув військовослужбовець Нацгвардії України

При виконанні бойового завдання військовий отримав несумісні з життям поранення, повідомили у штабі Операції об'єднаних сил. Обставини події встановлюються.

На Донбасі загинув ще один український військовий

На Донбасі загинув ще один український військовий

На Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил у четвер, 12 вересня, загинув військовослужбовець Національної гвардії України. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил (ООС). Він отримав несумісні з життям поранення при виконанні бойового завдання.

Обставини події з'ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України та командування військової частини, повідомили у штабі ООС.

DW.COM

Унаслідок обстрілів загонами бойовиків проросійських сепаратистів позицій Збройних сил України на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил. (02.09.2019)

Внаслідок обстрілів бойовиків загинув один військовий ЗСУ, ще один отримав поранення. Загалом за останню добу бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню. (06.09.2019)

За цими даними, упродовж поточної доби проросійські сепаратисти 12 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції українських військових з мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Зокрема, обстріли велись поблизу Водяного, Верхньоторецького, Авдіївки, Зайцевого та інших населених пунктів. Представники сепаратистів з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" поки не коментували цю інформацію. 

Нагадаємо, учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. В ОБСЄ заявляють про позитивні результати перемир'я та відсутність жертв серед цивільних на Донбасі. Водночас у штабі ООС кілька днів тому повідомили про понад 400 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків від початку "хлібного перемир'я". У "ДНР" і "ЛНР" звинувачують у обстрілах українських військових.

За даними офіційного Києва, станом на травень 2019 року, за час від початку російської агресії в Донецькій і Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.

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