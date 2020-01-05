На Донбасі від обстрілів загинув один український військовий - ООС

На Сході України 5 січня від обстрілів загинув один український військовий. Про це вранці у понеділок, 6 січня, повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За цими даними, протягом доби 5 січня проросійські бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Українські позиції були обстріляні із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зокрема, обстріли велися поблизу Водяного, Павлополя, Гнутова та Кримського.

Раніше повідомлялося, що напередодні в районі населеного пункту Хутір Вільний, внаслідок наїзду на вибуховий пристрій підірвався військовий вантажний автомобіль ГАЗ-66. В результаті вибуху один український військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав тяжкі поранення. З початку поточної доби проросійські бойовики не проявляли вогневої активності, зазначили в ООС. Тим часом сепаратисти з "ЛНР" і "ДНР" не коментували інформацію про обстріли.

Нагадаємо, під час проведеного 9 грудня саміту лідерів "нормандської четвірки"- України, Росії, Німеччини та Франції - у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі.