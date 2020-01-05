 На Донбасі від обстрілів загинув один український військовий - ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2020

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На Донбасі від обстрілів загинув один український військовий - ООС

Проросійські сепаратисти 5 січня чотири рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинув український боєць, заявили вштабі ООС.

На Донбасі загинув ще один український військовий

На Донбасі загинув ще один український військовий

На Сході України 5 січня від обстрілів загинув один український військовий. Про це вранці у понеділок, 6 січня, повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

DW.COM

Вантажний автомобіль наїхав на міну та підірвався, внаслідок чого загинув один український військовий і був поранений ще один. Напередодні двоє військових також були поранені, підірвавшись на вибуховому пристрої. (05.01.2020)

За словами міністра оборони України Андрія Загороднюка, нові ділянки розведення сил обговорюють у Тристоронній контактній групі, вони матимуть "чіткий гуманітарний характер". (26.12.2019)

За цими даними, протягом доби 5 січня проросійські бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Українські позиції були обстріляні із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зокрема, обстріли велися поблизу Водяного, Павлополя, Гнутова та Кримського.

Раніше повідомлялося, що напередодні в районі населеного пункту Хутір Вільний, внаслідок наїзду на вибуховий пристрій підірвався військовий вантажний автомобіль ГАЗ-66. В результаті вибуху один український військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав тяжкі поранення. З початку поточної доби проросійські бойовики не проявляли вогневої активності, зазначили в ООС. Тим часом сепаратисти з "ЛНР" і "ДНР" не коментували інформацію про обстріли.

Нагадаємо, під час проведеного 9 грудня саміту лідерів "нормандської четвірки"- України, Росії, Німеччини та Франції - у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі.

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