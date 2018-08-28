На Донбасі відновив роботу КПВВ "Новотроїцьке"

На Донбасі знову відкрили контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке", що у Волноваському районі Донецької області. Про це у п'ятницю, 31 серпня, повідомив штаб Операції об'єднаних сил (ООС) України на своїй сторінці у Facebook. Як повідомлялося, пункт закрили 29 серпня через пожежі, які викликали детонацію мін.

КПВВ відновив роботу о 6:00 п'ятниці у зв'язку с покращанням безпекової ситуації в районі. Вогонь на полях поблизу контрольних пунктів "Березове-1" і "Березове-2" загасили цілком.

Ситуація "має ознаки стабілізації"

Упродовж 30 серпня проросійські бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, повідомив штаб ООС. Вони вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Зокрема, бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Майорське, Шуми, Піски, Павлопіль, Лебединське та Водяне. Важке озброєння бойовики не застосовували. "Упродовж минулої доби, 30 серпня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки стабілізації", - заявили у штабі ООС.

Повідомляється, що з початку "шкільного перемир'я" сепаратисти помітно зменшили кількість обстрілів, хоча й не припинили їх повністю.