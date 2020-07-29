На Донбасі вперше з початку перемир'я штаб ООС не зафіксував обстрілів

З початку доби 6 серпня на Донбасі не було порушень режиму припинення вогню, заявили ввечері цього дня в пресслужбі штабу Операції об'єднаних сил (ООС). "Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - зазначили в пресслужбі.

Це вперше, коли штаб ООС не зафіксував у вечірньому зведенні порушень режиму припиненню вогню з початку дії нового перемир'я 27 липня. До цього в ООС повідомляли про один-чотири обстріли протягом доби.

У штабі ООС додали, що з початку нового режиму припинення вогню, тобто вже одинадцяту добу поспіль, втрат чи поранень серед українських солдатів немає. "Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Напередодні зафіксували один обстріл

В ООС додали, що 5 серпня проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню - обстріли велись з підствольного гранатомета у районі населеного пункту Шуми. Повідомляється, що неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров'ю, тому українські бійці вогонь у відповідь не відкривали.

Розмінування профронтових районів на Донбасі

З початку доби 6 серпня сапери ДСНС розмінували близько семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення сорок один знайдений вибухонебезпечний предмет.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За минулу добу вони відремонтували шість будинків. Ще на двадцяти сімох об’єктах роботи продовжуються.