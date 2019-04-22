На Донбасі внаслідок обстрілів 23 квітня загинув військовий, ще одного поранено

Унаслідок обстрілів на Донбасі у вівторок, 23 квітня, загинув український військовослужбовець, ще одного поранено, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС). Станом на 18-ту годину вівторка бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових, йдеться у повідомленні.

Також у прес-центрі зазначили, що у двох випадках під час обстрілів використовувалися міномети калібру 120 та 82 міліметри, заборонені мінськими угодами. "На ворожі провокації підрозділи об'єднаних сил дали адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ще один український військовий став жертвою обстрілів на Донбасі днем раніше. 22 квітня позиції Збройних сил України обстрілювали 14 разів, внаслідок чого ще троє військових отримали поранення.

Нагадуємо, 18 квітня перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомила за підсумками Skype-конференції ТКГ, що під час переговорів ТКГ Російська Федерація відмовилася підтримати ініціативу України оголосити "Великоднє перемир'я".

Перемир'я мало набути чинності опівдні 19 квітня. За словами Геращенко, представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію і її президента Володимира Путіна. З боку представників сепаратистів натомість лунали закиди на адресу Києва.

Продовжити переговори, щоб домогтися перемир'я на Донбасі і домовитися про стійке і незворотне припинення вогню 20 квітня закликав чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.