 На Донбасі внаслідок обстрілів 22 квітня загинув військовий, одного поранено | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

На Донбасі внаслідок обстрілів 22 квітня загинув військовий, одного поранено

Внаслідок обстрілів на Донбасі 22 квітня загинув український військовий, ще одного було поранено. Загалом бойовики обстріляли позиції ЗСУ 11 разів.

Ukraine Ukrainische Soldaten bei Luhansk (Imago/ZUMA Press/O. Rupeta)

Унаслідок обстрілів на Донбасі в понеділок, 22 квітня, загинув український військовослужбовець, ще одного поранено, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС). Станом на 18-ту годину понеділка бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових, йдеться у повідомленні.

Також у прес-центрі зазначили, що у двох випадках під час обстрілів використовувалася зброя, заборонена мінськими угодами. "На ворожі провокації підрозділи об'єднаних сил дали адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.

DW.COM

Нагадуємо, 18 квітня перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомила за підсумками Skype-конференції ТКГ, що під час переговорів ТКГ Російська Федерація відмовилася підтримати ініціативу України оголосити "Великоднє перемир'я".

Перемир'я мало набути чинності опівдні 19 квітня. За словами Геращенко, представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію і її президента Володимира Путіна, який не зацікавлений в деескалаціі і закінченні війни на Донбасі. З боку представників сепаратистів натомість лунали закиди на адресу Києва.

Продовжити переговори, щоб домогтися перемир'я на Донбасі і домовитися про стійке і незворотне припинення вогню, у суботу, 20 квітня, закликав чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

Зайцеве - село на лінії фронту на Донбасі. Тут залишилося мало людей. Ті, що залишилися, прагнуть миру. Але до нього, судячи з усього, ще дуже далеко. Фоторепортаж DW. (09.04.2019)  

Також за темою

Irina Gerashchenko Ukraine Kiev

Геращенко: Координатору ОБСЄ не дали відвідати українських заручників в Луганську 06.04.2019

Бойовики не дали координатору ОБСЄ Тоні Фрішу відвідати українських заручників у Луганському СІЗО, повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко. До них не пускають також Червоний Хрест.

Ukraine Ukrainische Soldaten bei Luhansk

На Донбасі загинув один український військовий 08.04.2019

Проросійські бойовики вісім разів обстріляли позиції військових Операції об'єднаних сил на Сході України. Через це загинув один український військовослужбовець і двоє були поранені.

Ukraine Checkpoint in Lugansk

Україна в односторонньому порядку відкрила КПВВ "Золоте" 24.03.2019

На пункті пропуску побудовані потужні бетонні укриття для відвідувачів та працівників, повідомили у штабі ООС.

Реклама

Докладно

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Kiew (DW/M. Berdnyk)

Українці намагаються усвідомити результати виборів

Що відчули українці в перший день після виборів, упевнену перемогу на яких дістав комік Володимир Зеленський.  

Уряд та Нафтогаз погодили новий механізм визначення ціни на газ для населення

Уряд та "Нафтогаз" погодили зниження ціни газу для населення

Уряд та "Нафтогаз" узгодили новий механізм визначення ціни на газ для населення, який дозволить знизити її в травні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  