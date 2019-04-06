На Донбасі внаслідок обстрілів 22 квітня загинув військовий, одного поранено

Унаслідок обстрілів на Донбасі в понеділок, 22 квітня, загинув український військовослужбовець, ще одного поранено, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС). Станом на 18-ту годину понеділка бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових, йдеться у повідомленні.

Також у прес-центрі зазначили, що у двох випадках під час обстрілів використовувалася зброя, заборонена мінськими угодами. "На ворожі провокації підрозділи об'єднаних сил дали адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, 18 квітня перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомила за підсумками Skype-конференції ТКГ, що під час переговорів ТКГ Російська Федерація відмовилася підтримати ініціативу України оголосити "Великоднє перемир'я".

Перемир'я мало набути чинності опівдні 19 квітня. За словами Геращенко, представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію і її президента Володимира Путіна, який не зацікавлений в деескалаціі і закінченні війни на Донбасі. З боку представників сепаратистів натомість лунали закиди на адресу Києва.

Продовжити переговори, щоб домогтися перемир'я на Донбасі і домовитися про стійке і незворотне припинення вогню, у суботу, 20 квітня, закликав чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.