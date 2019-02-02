 На дні Ла-Маншу виявили уламки літака, яким летів футболіст Еміліано Сала | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2019

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Новини

На дні Ла-Маншу виявили уламки літака, яким летів футболіст Еміліано Сала

Уламки літака Piper PA-46 Malibu, яким аргентинський нападник Еміліано Сала летів до Кардіффа, виявила на дні протоки Ла-Манш приватна пошукова компанія.

Аргентинський нападник Еміліано Сала

Аргентинський нападник Еміліано Сала

За два тижні після зникнення літака Piper PA-46 Malibu, яким летів відомий аргентинський футболіст Еміліано Сала, на дні протоки Ла-Манш були виявлені його уламки. Про це ввечері в неділю, 3 лютого, повідомив керівник приватної пошукової компанії Blue Water Recoveries Девід Мірнс у соцмережі Twitter. Він зазначив, що уламки знайшли на морському дні вранці у неділю. Рідним футболіста та пілота повідомили про знахідку. Компанію Мірнса винайняла родина футболіста після того, як були припинені офіційні пошуки.

Увечері цього дня інформацію Мірнса підтвердила речниця британського відділу з розслідування авіакатастроф (Air Accidents Investigation Branch - AAIB). "Я можу підтвердити, що уламки були знайдені", - заявила вона агенції AFP, не уточнюючи подробиць.

Родина Еміліано Сала була шокована новиною про виявлення уламків літака. "Я не можу повірити, це - кошмар", - сказав батько футболіста в ефірі аргентинського телеканалу.

При пошуку уламків літака використовували обладнаний гідроакустичними пристроями корабель FPV Morven. Раніше на французькому узбережжі вже були знайдені подушки сидінь зі зниклого літака.

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Пошукова операція тривала три дні. Жодних слідів літака, яким Еміліано Сала летів з Франції до Великобританії, віднайти не вдалося. (24.01.2019)

Поки існує найменша ймовірність знайти Еміліано Салу живим, його пошуки слід продовжувати, вважає Ліонель Мессі. Зниклий над Ла-Маншем літак, яким летів футболіст, шукали протягом трьох днів. (25.01.2019)

Нагадаємо, 28-річний аргентинський нападник Еміліано Сала летів з Нанта до Кардіффа для того, щоб взяти участь у своєму дебютному матчі за футбольний клуб "Кардіфф Сіті". Незадовго до катастрофи Сала, який раніше виступав за французький клуб "Нант", підписав контракт з "Кардіфф Сіті". За цей перехід "Кардіфф Сіті" заплатив рекордні для клубу 19 мільйонів доларів.

Перед тим як літак зазнав катастрофи, Сала надіслав своїм друзям голосове повідомлення у месенджері WhatsApp, у якому висловив побоювання щодо своєї безпеки. "Я перебуваю у літаку, який виглядає так, ніби він збирається розвалитися", - сказав футболіст. Як повідомив згодом президент "Кардіфф Сіті" Мехмет Далман, Сала організував свій переліт з Нанта до Кардіффа самостійно. За інформацією британських ЗМІ, 59-річний пілот, який був за штурвалом літака, не мав права перевозити пасажирів на комерційній основі, оскільки він налітав недостатньо годин.

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