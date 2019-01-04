 На депутата Бундестагу з ″Альтернативи для Німеччини″ здійснено напад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2019

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Новини

На депутата Бундестагу з "Альтернативи для Німеччини" здійснено напад

Внаслідок нападу правопопуліст Франк Маґніц зазнав тяжких травм. За даними поліції, нападники діяли з політичних мотивів.

Депутат Бундестагу Франк Маґніц

Депутат Бундестагу Франк Маґніц

На главу осередку правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Бремені та депутата Бундестагу Франка Маґніца (Frank Magnitz) здійснили напали невідомі. За даними поліції, інцидент стався ввечері у понеділок, 7 січня, у Бремені і здійснений, ймовірно, з політичних мотивів.

У партії АдН повідомляють, що нападників було троє, їхні обличчя були закриті. Внаслідок нападу 66-річний Маґніц, якого повалили на землю і били по голові, зазнав тяжких травм. "Маґніца забили до півсмерті", - написав у Twitter очільник АдН Йорґ Мойтен (Jörg Meuthen). У АдН розповіли, що нападники утекли, коли в ситуацію втрутився будівельник, який ішов повз.

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Поліція затримала трьох підозрюваних після вибуху біля офісу "Альтернативи для Німеччини" в саксонському місті Дебельн. Повідомляється, що в Саксонії побільшало політично вмотивованих атак на офіси правопопулістів. (04.01.2019)

Кінотеатр німецького міста Гаxенбург спричинив дискусію, оголосивши вільний вхід на фільм Стівена Спілберга "Список Шиндлера" для прибічників партії АдН. (03.01.2019)

Екс-голова Зелених Джем Ездемір (Cem Özdemir) закликав якомога швидше знайти нападників і притягнути їх до відповідальності. У мікроблозі Twitter він написав, що насильство не можна виправдовувати навіть щодо АдН. Генеральний секретар Вільної демократичної партії в землі Північний Рейн -Вестфалія Йоганнес Фоґель (Johannes Vogel) також наголосив, що "насильство ніколи не може бути засобом вирішення політичних спорів".

Нагадаємо, ввечері 3 січня біля дверей офісу правопопулістської АдН в саксонському Дебельні пролунав вибух. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

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