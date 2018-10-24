 На Грузію чекає другий тур президентських виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2018

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Новини

На Грузію чекає другий тур президентських виборів

На президентських виборах у Грузії ніхто з кандидатів не набирає необхідної кількості голосів для перемоги в першому турі. Різниця між провідними кандидатами - менше відсотка.

На виборах у Грузії жодному кандидату не вдалось перемогти в першому турі

На виборах у Грузії жодному кандидату не вдалось перемогти в першому турі

Жодному з кандидатів у президенти Грузії не вдалось набрати понад 50 відсотків голосів виборців у першому турі, який відбувся у неділю, 28 жовтня. За даними Центральної виборчої комісії країни, після підрахунку майже 97 відсотків голосів кандидатка Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія", набрала 38,62 відсотка голосів виборців. За кандидата від опозиційного об'єднання "Сила в єдності" і колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух" Григола Вашадзе віддали голоси 37,74 відсотка виборців.

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З понад 3,7 тисячі виборчих дільниць ЦВК залишилось обробити дані з 133. Загалом участь у президентських виборах у Грузії брали 25 кандидатів. На виборах мали право проголосувати 3,5 мільйона виборців. Явка виборців склала 46,74 відсотка.

Згідно з виборчим кодексом Грузії, для перемоги в першому турі виборів кандидат повинен набрати понад 50 відсотків голосів. В іншому разі має бути оголошений другий тур, до якого вийдуть два кандидати, що набрали найбільше голосів виборців у першому турі.

Нинішні вибори стануть останніми виборами президента Грузії шляхом прямого голосування громадян. Президента Грузії буде обрано терміном на шість років. На наступних виборах президента обиратимуть 300 членів Виборчої колегії.

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