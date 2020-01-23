 На Вінниччині через пташиний грип вбили понад 100 тисяч голів птиці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2020

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Новини

На Вінниччині через пташиний грип вбили понад 100 тисяч голів птиці

У Вінницькій області було вбито понад 108 тисяч голів птиці через виявлення випадків захворювання пташиним грипом. Продовжується очистка та дезінфекція приміщень, де перебували тварини.

На Вінниччині через пташиний грип вбили понад 100 тисяч голів птиці

На Вінниччині через пташиний грип вбили понад 100 тисяч голів птиці

У Немирівському районі Вінницької області на двох підприєствах було вбито понад 108 тисяч голів птиці через виявлення випадків захворювання птишиним грипом. Про це у п'ятницю, 24 січня, повідомило головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) у Вінницькій області.

Крім того, завершено дезінфекцію одного приміщення, де утримувалася птиця, і почалися очистка та дезінфекція інших. В управлінні Держпродспоживслужби також повідомили, що 15 робочих груп провели клінічний огляд понад 26 тисяч голів птиці в індивідуальних господарствах. "За результатами проведеного клінічного огляду інформації щодо захворюваності птиці в зонах захисту та спостереження не надходило", - зазначили в управлінні.

Також були зібрані відповідні зразки для дослідження на наявність збудника грипу птиці. Їх відправили до Вінницької регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, Держпродпотребслужба України повідомила про призупинення ЄС імпорту м'яса птиці з України. У відомстві додали, що вважають "рішення ЄС приголомшливо неочікуваним".

У Єврокомісії пізніше пояснили своє рішення тим, що через випадок пташиного грипу у Вінницькій області Євросоюз не може сертифікувати українське м'ясо птиці для ввезення на територію об'єднання. 

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