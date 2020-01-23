На Вінниччині через пташиний грип вбили понад 100 тисяч голів птиці

У Немирівському районі Вінницької області на двох підприєствах було вбито понад 108 тисяч голів птиці через виявлення випадків захворювання птишиним грипом. Про це у п'ятницю, 24 січня, повідомило головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) у Вінницькій області.

Крім того, завершено дезінфекцію одного приміщення, де утримувалася птиця, і почалися очистка та дезінфекція інших. В управлінні Держпродспоживслужби також повідомили, що 15 робочих груп провели клінічний огляд понад 26 тисяч голів птиці в індивідуальних господарствах. "За результатами проведеного клінічного огляду інформації щодо захворюваності птиці в зонах захисту та спостереження не надходило", - зазначили в управлінні.

Також були зібрані відповідні зразки для дослідження на наявність збудника грипу птиці. Їх відправили до Вінницької регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, Держпродпотребслужба України повідомила про призупинення ЄС імпорту м'яса птиці з України. У відомстві додали, що вважають "рішення ЄС приголомшливо неочікуваним".

У Єврокомісії пізніше пояснили своє рішення тим, що через випадок пташиного грипу у Вінницькій області Євросоюз не може сертифікувати українське м'ясо птиці для ввезення на територію об'єднання.