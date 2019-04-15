На відбудову Нотр-Дам де Парі пожертвували вже 360 мільйонів євро

Після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо відбудови постраждалого від пожежі собору Паризької Богоматері низка компаній і меценатів оголосила про готовність виділити на це кошти. Станом на ранок вівторка, 16 квітня, вдалося зібрати вже 360 мільйонів євро.

Так, родина французького мільярдера Бернара Арно і його група компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) пожертвують на реставрацію собору Паризької Богоматері 200 мільйонів євро, інформує агенція Reuters. "Сім'я Арно і група компаній LVMH хотіли би висловити їхню солідарність у цей час національної трагедії і приєднуються до допомоги у відбудові цього визначного собору, який є символом Франції, її спадщини і символом французького єднання", - зазначається в заяві родини Арно.

Пожежа зруйнувала значну частину собору Паризької Богоматері, частина покрівлі обвалилася, фото 15 квітня

Конференція донорів для порятунку собору

Напередодні про рішення зробити грошову пожертву в розмірі не менше 100 мільйонів євро на реставрацію Нотр-Дам повідомив також один із найбагатших людей Франції Франсуа Анрі Піно. Компанія Kering, яку він очолює, володіє такими брендами, як Gucci та Yves Saint Laurent.

Очільниця мерії Парижа Анн Ідальго запропонувала провести міжнародну конференцію донорів для збору коштів на реставрацію Нотр-Дам. За її словами, із бюджету міста буде виділено 50 мільйонів євро на відбудову пам'ятки. Окрім того, паризький регіон Іль-де-Франс планує пожертвувати десять мільйонів євро на реставраційні роботи.

Представники французького Фонду спадщини в ніч на 16 квітня започаткували національну кампанію зі збору коштів на відновлення одного з головних символів Парижа.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Початок катастрофи У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Завалився центральний шпиль Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Невситиме полум'я Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Біль вечірнього Парижа Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Безсилі пожежники На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Врятувати хоч щось Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Вцілілі башти західного фасаду Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Розпач парижан Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві. Автор: Валерій Сааков

