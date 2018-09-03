На виборах у Швеції правопопулісти отримали третє місце

У Швеції на виборах до парламенту, що відбулися у неділю, 9 вересня, найбільшу кількість голосів виборців, а саме 28,4, здобула правляча Соціал-демократична партія, інформує агенція AFP. Такі попередні результати підрахунку 99,8 голосів виборців було оприлюднено у ніч на понеділок, 10 вересня. Водночас для соціал-демократів - це найгірший за останні понад сто років результат, зазначає агенція dpa.

На другому місці розташувалася правоцентристська Помірна коаліційна партія, що отримала 19,8 відсотка голосів. З найкращим результатом у своїй історії, на третій позиції, опинилася антиіммігрантська правопопулістська сила "Шведські демократи". За неї віддали голоси 17,6 відсотка виборців.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен запросив опозицію до переговорів і закликав до співпраці заради держави. "Виборці висловилися, тепер черга за нами, партіями, чекати остаточних результатів, а потім домовлятися і кооперуватися задля того, аби Швеція з відповідальністю рухалася вперед", - зазначив Левен.

Нагадаємо, що у парламенті Швеції - 349 місць. Досі провідні політичні сили категорично виключали створення урядової коаліції з правими популістами. Посилення позицій правопопулістів пояснюють зростанням антиіммігрантських настроїв у країні. Лише 2015 року Швеція з 10-мільйонним населенням прийняла майже 160 тисяч шукачів притулку. В розрахунку на кількість населення це - найвищий показник серед країн-членів ЄС.