 На виборах у Швеції правопопулісти отримали третє місце | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2018

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Новини

На виборах у Швеції правопопулісти отримали третє місце

На парламентських виборах у Швеції перемогу здобули правлячі соціал-демократи. Правопопулістська сила "Шведські демократи" посіла третю позицію. Прем'єр-міністр Швеції закликав партії до переговорів.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен

У Швеції на виборах до парламенту, що відбулися у неділю, 9 вересня, найбільшу кількість голосів виборців, а саме 28,4, здобула правляча Соціал-демократична партія, інформує агенція AFP. Такі попередні результати підрахунку 99,8 голосів виборців було оприлюднено у ніч на понеділок, 10 вересня. Водночас для соціал-демократів - це найгірший за останні понад сто років результат, зазначає агенція dpa. 

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На другому місці розташувалася правоцентристська Помірна коаліційна партія, що отримала 19,8 відсотка голосів. З найкращим результатом у своїй історії, на третій позиції, опинилася антиіммігрантська правопопулістська сила "Шведські демократи". За неї віддали голоси 17,6 відсотка виборців. 

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен запросив опозицію до переговорів і закликав до співпраці заради держави. "Виборці висловилися, тепер черга за нами, партіями, чекати остаточних результатів, а потім домовлятися і кооперуватися задля того, аби Швеція з відповідальністю рухалася вперед", - зазначив Левен.

Нагадаємо, що у парламенті Швеції - 349 місць. Досі провідні політичні сили категорично виключали створення урядової коаліції з правими популістами. Посилення позицій правопопулістів пояснюють зростанням антиіммігрантських настроїв у країні. Лише 2015 року Швеція з 10-мільйонним населенням прийняла майже 160 тисяч шукачів притулку. В розрахунку на кількість населення це - найвищий показник серед країн-членів ЄС.

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