На виборах у Таїланді лідирує партія, яку очолює глава військового режиму

На перших з часу військового перевороту 2014 року загальних парламентських виборах у Таїланді лідирує консервативна партія "Народна державна сила" ("Паланг Прачарат"), котру очолює нинішній прем'єр-міністр і командувач Королівської армії країни Прают Чан-Оча. Такі результати попереднього підрахунку 92 відсотків голосів оприлюднив у неділю, 24 березня, керівник Центральної виборчої комісії країни, передає агенція новин dpa.

За даними глави відомства, за політсилу Прают Чан-Оча, котрий стояв за путчем майже п'ять років тому, проголосувало 7,5 мільйона виборців. На другому місці формування "Для тайців" ("Пхеу Тай"), за яке віддали свої голоси 7 мільйонів громадян, котрі мають право голосу. Для формування уряду партії "Народна державна сила" достатнього набрати 126 мандатів у нижній палаті парламенту країни.

Провал для Демократичної партії

Щодо Демократичної партії ("Прачитипат"), котра вважалася одним з фаворитів під час голосування, вона посіла четверте місце. У відповідь на такі результати голова цієї політсили, колишній прем'єр-міністр країни Апхісіт Ветчачіва оголосив про свою відставку з посту лідера партії, передає агенція новин Reuters.

У виборах мали право взяти участь 51,4 мільйона громадян. Явка становила 80 відсотків громадян. Вибори стали першими після проведення путчистами політичної реформи.

Завдання проведеної військовим урядом реформи полягає в тому, щоб не допустити домінування окремих партій, а також запобігти висуненню на перші ролі популістів, пов'язаних з кланом колишньої прем'єрки Таїланду Їнглак Чинават, засудженої в 2017 році за звинуваченням у корупції. Згодом вона залишила країну.

За новою системою голосування, чим більше та чи інша партія отримає місць в одномандатних виборчих округах, тим менше для неї буде виділено мандатів за партійними списками на основі пропорційного представництва.

За підсумками голосування вирішиться питання про розподіл 500 місць у Палаті представників Національної законодавчої асамблеї, 350 з них обираються у виборчих округах, а 150 - за партійними списками. Члени 250-містного Сенату призначаються безпосередньо військовою владою. Формувати уряд обом палатам належить спільно.

У Таїланді в травні 2014 року відбувся військовий переворот, який став відповіддю армії на затяжну політичну кризу.