 На виборах у Сербії впевнено перемагає партія президента Вучича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2020

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Новини

На виборах у Сербії впевнено перемагає партія президента Вучича

На парламентських виборах у Сербії впевнену перемогу здобуває Сербська прогресивна партія президента країни Александара Вучича.

Вибори у Сербії стали першим голосуванням у європейській країні від початку пандемії COVID-19

Вибори у Сербії стали першим голосуванням у європейській країні від початку пандемії COVID-19

У Сербії на парламентських виборах, що відбулися в неділю, 21 червня, перемогу здобуває націонал-консервативна Сербська прогресивна партія (СПП) президента країни Александара Вучича.

Згідно з попередніми даними соціологічних служб Ipsos та CeSID, СПП здобула 63,4 відсотка голосів, повідомляє агентство Reuters. Соціалістична партія Сербії набирає 10,3 відсотка голосів, а Сербський патріотичний альянс - 3,9 відсотка.

Нагадаємо, що СПП здобула абсолютну більшість і на попередніх виборах у 2016 році. Значна частина демократичної опозиції, яка закидає президенту Вучичу авторитарні методи управління державою, цього разу бойкотувала вибори.

Вибори у Сербії стали першим голосуванням у європейській країні від початку пандемії COVID-19, зазначає агентство новин dpa. На майже 8400 виборчих дільницях обов'язковим було носіння масок, виборці повинні були дотримуватися мінімальної дистанції в один метр. Для перевірки особистості маску на нетривалий час можна було трохи підняти. Вибори були заплановані на 26 квітня, однак через поширення коронавірусу їх перенесли. 

Окрім парламентських, у країні паралельно проходили також вибори більшості органів місцевого самоврядування та вищого представницького органу автономного краю Воєводина.

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