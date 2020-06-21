На виборах у Сербії впевнено перемагає партія президента Вучича

У Сербії на парламентських виборах, що відбулися в неділю, 21 червня, перемогу здобуває націонал-консервативна Сербська прогресивна партія (СПП) президента країни Александара Вучича.

Згідно з попередніми даними соціологічних служб Ipsos та CeSID, СПП здобула 63,4 відсотка голосів, повідомляє агентство Reuters. Соціалістична партія Сербії набирає 10,3 відсотка голосів, а Сербський патріотичний альянс - 3,9 відсотка.

Нагадаємо, що СПП здобула абсолютну більшість і на попередніх виборах у 2016 році. Значна частина демократичної опозиції, яка закидає президенту Вучичу авторитарні методи управління державою, цього разу бойкотувала вибори.

Вибори у Сербії стали першим голосуванням у європейській країні від початку пандемії COVID-19, зазначає агентство новин dpa. На майже 8400 виборчих дільницях обов'язковим було носіння масок, виборці повинні були дотримуватися мінімальної дистанції в один метр. Для перевірки особистості маску на нетривалий час можна було трохи підняти. Вибори були заплановані на 26 квітня, однак через поширення коронавірусу їх перенесли.

Окрім парламентських, у країні паралельно проходили також вибори більшості органів місцевого самоврядування та вищого представницького органу автономного краю Воєводина.