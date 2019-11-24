На виборах президента Румунії перемагає Клаус Йоганніс - екзитполи

На президентських виборах в Румунії, які відбулись у неділю, 24 листопада, переміг чинний голова держави Клаус Йоганніс. Згідно з результатами екзитполу, проведеного Румунським інститутом оцінки та стратегії (IRES), за нього віддали голоси 66,5 відсотка виборців. Його конкурентка, колишня прем'єрка Віоріка Денчіле, котра представляє соціал-демократів, набрала лише 33,5 відсотка голосів. Результати екзитполу CURS-Avangarde свідчать про те, що за Йоганніса проголосували 64 відсотки виборців.

За даними Центрального виборчого бюро, явка на виборах склала 49,87 відсотка. Це стало найнижчим показником з часів падіння у країні комуністичного режиму 30 років тому. Водночас на закордонних дільницях проголосували близько мільйона громадян Румунії.

Нагадаємо, що Клаус Йоганніс відомий своєю проєвропейською позицією. Його партія прийшла до влади в країні на початку листопада, після того, як парламент оголосив уряду соціал-демократів на чолі із Денчіле вотум недовіри. Її уряду закидали некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів ЄС. 4 листопада парламент Румунії затвердив новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном.