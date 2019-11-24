 На виборах президента Румунії перемагає Клаус Йоганніс - екзитполи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2019

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Новини

На виборах президента Румунії перемагає Клаус Йоганніс - екзитполи

Згідно з результатами екзитполів, за чинного голову держави Клауса Йоганніса віддали голоси понад 65 відсотків виборців. Колишня прем'єрка Віоріка Денчіле набрала лише 33,5 відсотка.

Клаус Йоганніс перемагає під час другого туру президентських виборів

Клаус Йоганніс перемагає під час другого туру президентських виборів

На президентських виборах в Румунії, які відбулись у неділю, 24 листопада, переміг чинний голова держави Клаус Йоганніс. Згідно з результатами екзитполу, проведеного Румунським інститутом оцінки та стратегії (IRES), за нього віддали голоси 66,5 відсотка виборців. Його конкурентка, колишня прем'єрка Віоріка Денчіле, котра представляє соціал-демократів, набрала лише 33,5 відсотка голосів. Результати екзитполу CURS-Avangarde свідчать про те, що за Йоганніса проголосували 64 відсотки виборців.

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Депутати румунського парламенту проголосували за новий уряд під керівництвом Людовіка Орбана. Тепер Бухарест зможе висунути свого кандидата до Єврокомісії. (04.11.2019)

У Румунії відбувається другий тур президентських виборів. У першому турі чинний президент Клаус Йоганніс переміг експрем'єрку Віоріку Денчіле. (24.11.2019)

За даними Центрального виборчого бюро, явка на виборах склала 49,87 відсотка. Це стало найнижчим показником з часів падіння у країні комуністичного режиму 30 років тому. Водночас на закордонних дільницях проголосували близько мільйона громадян Румунії.

Нагадаємо, що Клаус Йоганніс відомий своєю проєвропейською позицією. Його партія прийшла до влади в країні на початку листопада, після того, як парламент оголосив уряду соціал-демократів на чолі із Денчіле вотум недовіри. Її уряду закидали некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів ЄС. 4 листопада парламент Румунії затвердив новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном.

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