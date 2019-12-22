 На виборах президента в Хорватії перемагає опозиціонер Зоран Міланович - екзитполи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2019

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На виборах президента в Хорватії перемагає опозиціонер Зоран Міланович - екзитполи

За даними екзитполів, кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії Зоран Міланович отримує понад 29 відсотків голосів виборців.

В першому турі виборів, за даними екзитполів, перемагає Зоран Міланович

В першому турі виборів, за даними екзитполів, перемагає Зоран Міланович

У першому турі президентських виборів у Хорватії, які відбулись у неділю, 22 грудня, за попередніми даними, перемагає кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії, колишній прем'єр-міністр країни Зоран Міланович. За даними екзитполів, оприлюднених телеканалами HRT та Nova TV, він набирає 29,58 відсотка голосів виборців.

Нинішня президентка, представниця консервативної партії "Хорватська демократична співдружність" Колінда Грабар-Кітарович, за цими даними, отримує підтримку 26,38 відсотка, а співак та бізнесмен Мирослав Шкоро - 24,1 відсотка голосів виборців. 

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Єврокомісія рекомендувала прийняти Хорватію до Шенгенської зони, вказавши на виконання урядом у Загребі необхідних умов. Тепер інші країни-члени ЄС повинні схвалити приєднання Хорватії до Шенгену. (22.10.2019)

22 грудня хорвати обирають президента країни. У виборах беруть участь 11 кандидатів, але шанси на вихід до другого туру мають лише троє. Найімовірніше, 5 січня в країні відбудеться другий тур виборів. (22.12.2019)

Результати голосування близько 170 тисяч виборців, які мешкають закордоном, у цих даних не враховані. Вони можуть стати вирішальними для визначення, хто ж стане суперником Мілановича у другому турі. Оскільки, за попередніми даними, жоден з кандидатів не отримує понад 50 відсотків голосів, президент країни буде визначений у другому турі виборів, запланованому на 5 січня. 

На думку експертів, поразка Грабар-Кітарович послабить консервативний уряд та буде серйозною невдачею для правоцентристської партії "Хорватська демократична співдружність", яка її підтримувала на виборах. Президент у Хорватії виконує здебільшого репрезентативні функції, однак перемога того чи іншого кандидата дасть одній з основних політичних партій країни додаткові політичні бали перед парламентськими виборами, які відбудуться у 2020 році.

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