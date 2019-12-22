На виборах президента в Хорватії перемагає опозиціонер Зоран Міланович - екзитполи

У першому турі президентських виборів у Хорватії, які відбулись у неділю, 22 грудня, за попередніми даними, перемагає кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії, колишній прем'єр-міністр країни Зоран Міланович. За даними екзитполів, оприлюднених телеканалами HRT та Nova TV, він набирає 29,58 відсотка голосів виборців.

Нинішня президентка, представниця консервативної партії "Хорватська демократична співдружність" Колінда Грабар-Кітарович, за цими даними, отримує підтримку 26,38 відсотка, а співак та бізнесмен Мирослав Шкоро - 24,1 відсотка голосів виборців.

Результати голосування близько 170 тисяч виборців, які мешкають закордоном, у цих даних не враховані. Вони можуть стати вирішальними для визначення, хто ж стане суперником Мілановича у другому турі. Оскільки, за попередніми даними, жоден з кандидатів не отримує понад 50 відсотків голосів, президент країни буде визначений у другому турі виборів, запланованому на 5 січня.

На думку експертів, поразка Грабар-Кітарович послабить консервативний уряд та буде серйозною невдачею для правоцентристської партії "Хорватська демократична співдружність", яка її підтримувала на виборах. Президент у Хорватії виконує здебільшого репрезентативні функції, однак перемога того чи іншого кандидата дасть одній з основних політичних партій країни додаткові політичні бали перед парламентськими виборами, які відбудуться у 2020 році.