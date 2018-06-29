На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані

На популярному індонезійському курортному острові Балі в п'ятницю, 29 червня, закрили міжнародний та два місцеві аеропорти. Причина - виверження вулкану Агунг - найвищої точки острову. Служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що центральне летовище попередньо припинить роботу на 16 годин, повідомляє агентство dpa. Загалом скасовано 446 рейсів, з них понад 200 - міжнародних. Пізніше міжнародний аеропорт було знову відкрито.

Від середи, 27 червня, Агунг вивергає хмари попелу на висоту до 2500 метрів. Довкола гори організована чотирикілометрова зона безпеки, близько 300 місцевих жителів евакуйовані. Востаннє Агунг вивергався в 1963 та 1964 роках, тоді вивиерження забрали близько 1200 життів. Рівень небезпеки, утім, поки не сягнув найвищого. Вулкан Агунг заввишки 3142 метри належить до тихоокеанського вулканічного поясу, знаного своєю активністю.