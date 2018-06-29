 На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2018

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Новини

На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані

На індонезійському острові Балі триває виверження вулкану Агунг. Місцевих жителів із зони безпеки евакуювали. Про загрозу життю людей наразі не йдеться.

Агунг прокинувся

Вулкан Агунг прокинувся

На популярному індонезійському курортному острові Балі в п'ятницю, 29 червня, закрили міжнародний та два місцеві аеропорти. Причина - виверження вулкану Агунг - найвищої точки острову. Служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що центральне летовище попередньо припинить роботу на 16 годин, повідомляє агентство dpa. Загалом скасовано 446 рейсів, з них понад 200 - міжнародних. Пізніше міжнародний аеропорт було знову відкрито.

Від середи, 27 червня, Агунг вивергає хмари попелу на висоту до 2500 метрів. Довкола гори організована чотирикілометрова зона безпеки, близько 300 місцевих жителів евакуйовані. Востаннє Агунг вивергався в 1963 та 1964 роках, тоді вивиерження забрали близько 1200 життів. Рівень небезпеки, утім, поки не сягнув найвищого. Вулкан Агунг заввишки 3142 метри належить до тихоокеанського вулканічного поясу, знаного своєю активністю.

  • Вулкан Агунг на Балі: стовп попелу висотою в чотири кілометри

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Стовп попелу висотою в чотири кілометри

    Черговий спалах активності вулкану Агунг на Балі спостерігається після пробудження у вересні. У ніч на 26 листопада вулкан викинув на поверхню стовп диму та попелу, висота якого сягала понад 4000 метрів. Пізніше на поверхню піднялася й гаряча магма, через що рівень імовірності виверження сягнув найвищої позначки.

  • Другий місяць, як на голках

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Другий місяць, як на голках

    Виверження Агунга на острові очікують від середини вересня. Тоді органи влади Індонезії оголосили найвищий рівень небезпеки. Наприкінці вересня на острові евакуювали понад 120 тисяч людей. У жовтні активність вулкану почала згасати, тож невдовзі місцеві жителі повернулися додому. Однак 21 листопада вулкан знову почав проявляти активність.

  • Небезпечні селеві потоки на Балі

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Небезпечні селеві потоки

    На острові Балі триває сезон дощів, тож ріки переповнені водою, яка перемішується із попелом з вулкану Агунг. Це створює небезпеку потужних селевих потоків, здатних зносити все на своєму шляху.

  • Десятки тисяч евакуйованих

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Десятки тисяч евакуйованих

    Через нову активізацію вулкану Агунг влада оголосила територію в радіусі 10 кілометрів зоною небезпеки і закликала до евакуації жителів 22 поселень, у яких проживає біля 100 тисяч людей. Утім, станом на ранок 27 листопада лише 40 тисяч людей залишили свої домівки. Небажання евакуюватися решта пояснює тим, що почувається у безпеці або не хоче полишати власну худобу.

  • В аеропорту на Балі скасовані рейси через активність вулкану Агунг

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Тисячі туристів застрягли на Балі

    Агунг розташований за 75 кілометрів від популярного серед туристів курорту Кута. Через активність вулкану головний аеропорт Балі у місті Денпасар зачинили щонайменше до ранку 28 листопада. Місцева влада кожні шість годин перевіряє, чи не з'явилася можливість відновити авіасполучення. 445 рейсів скасували, від чого постраждали близько 59 тисяч туристів. Багато з них просто застрягли на острові.

  • Вулкан Агунг на Балі

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Суперечливі дані місцевої влади

    У національному управління з надзвичайних ситуацій зазначають, що нинішня активність вулкану вказує на неминучість більшого виверження. У ніч на 27 листопада відомство зафіксувало поодинокі вогняні спалахи. У той же час голова індонезійського геологічного департаменту оголосив, що у відомстві не очікують більшого виверження.

  • Вулкан Агунг

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Смертельна небезпека

    Востаннє висока активність вулкану спостерігалася понад півстоліття тому. Під час великого виверження Агунга у 1963 році, який "спав" до цього 120 років, загинули близько 1100 людей. Кілька сіл були похованими під попелом і лавою. Тоді вулкан викинув попіл на висоту 10 кілометрів і залишався активним близько року.

    Автор: Данило Білик, Наталія Мехед


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Пробудження вулкану Агунг на Балі

Вулкан Агунг на Балі проявляє чергову за останні місяці активність після півстоліття "сплячки". Із зони небезпеки евакуювали десятки тисяч жителів. Водночас тисячі туристів не можуть покинути острів. (27.11.2017)  

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Пробудження вулкану Агунг на Балі 27.11.2017

Вулкан Агунг на Балі проявляє чергову за останні місяці активність після півстоліття "сплячки". Із зони небезпеки евакуювали десятки тисяч жителів. Водночас тисячі туристів не можуть покинути острів.

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