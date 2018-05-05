 На акцію на підтримку політв′язнів у Москві вийшли понад 20 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2019

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Новини

На акцію на підтримку політв'язнів у Москві вийшли понад 20 тисяч людей

Учасники демонстрації вимагають відпустити обвинувачених у "московській справі" та інших політичних в'язнів. Участь в акції беруть понад 20 тисяч людей.

Учасники демонстрації в Москві

Учасники демонстрації в Москві

На проспекті Сахарова у Москві у неділю, 29 вересня, відбувається узгоджена акція на підтримку політв'язнів. За даними поліції, в ній бере участь близько 20 тисяч людей, повідомила агенція "Інтерфакс". Водночас активісти руху "Белый счетчик" оцінюють число учасників акції у понад 24 тисячі. Про затриманих поки не повідомляється.

Організатором акції є незареєстрована Лібертаріанська партія Росії. Протестувальники виступають на підтримку обвинувачених у "московській справі" - Єгора Жукова, Павла Устинова та інших людей, яких переслідують за участь у протестах у російській столиці, які відбулися цього літа. Також демонстранти виступають на підтримку підозрюваних у справі про можливе відмивання коштів у Фонді боротьби з корупцією (ФБК), а також інших в'язнів.

На протест вийшли понад 20 тисяч людей

На протест вийшли понад 20 тисяч людей

"Ми можемо домогтися звільнення не тільки Павла Устинова, але і всіх, хто перебуває зараз в ув'язненні разом з ним. Вийдемо висловити свою незгоду з політичними рішеннями, які як один штампують наші суди ", - йдеться в анонсі акції.

Протестувальники вимагають звільнення політв'язнів

Протестувальники вимагають звільнення політв'язнів

За даними правозахисного медіапорталу "ОВД-Инфо", наразі підозрюваними, обвинуваченими та засудженими у "московській справі" є 13 людей. Частину з них відпустили під домашній арешт, деяких під підписку, а деяких - засудили до в'язниці.

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Посилання в інтернеті

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