„Націонал-демократична партія Німеччини“ (НДПН)

Націонал-демократична партія Німеччини - політична партія в Німеччині.

Праві екстремісти з Національно-демократичної партії Німеччини (НДПН), яка була заснована в 1964-му році, вже в другій половині 1960-х років подолала 5-відсотковий бар‘єр на виборах до низки земельних парламентів. Нині, однак, ця партія, яка відстоює неонацистські ідеї, більше не представлена в жодному з ландтагів. Ця політична сила часто привертає до себе увагу численними скандалами. Було кілька спроб заборонити цю партію. Першу було зроблено у 2003 році урядом соціал-демократів та Зелених на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). Однак тоді Федеральний конституційний суд відхилив позов після того, як стало відомо, що докази проти НДПН значною мірою були надані інформаторами, тобто членами партії (аж до самої верхівки), які співпрацювали з Федеральним відомством з охорони Конституції. Питання про те, чи є ультраправа НДПН ворожою до Конституції, тоді так і не розглянули по суті. Не вдалося заборонити НДПН і з другої спроби. У січні 2017-го року Федеральний конституційний суд хоча й визнав цю партію такою, що є ворожою відносно конституції держави, однак при цьому констатував, що НДПН не має "потенціалу" для повалення демократичного ладу в Німеччині.