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„Націонал-демократична партія Німеччини“ (НДПН)

Націонал-демократична партія Німеччини - політична партія в Німеччині.

Праві екстремісти з Національно-демократичної партії Німеччини (НДПН), яка була заснована в 1964-му році, вже в другій половині 1960-х років подолала 5-відсотковий бар‘єр на виборах до низки земельних парламентів. Нині, однак, ця партія, яка відстоює неонацистські ідеї, більше не представлена в жодному з ландтагів. Ця політична сила часто привертає до себе увагу численними скандалами. Було кілька спроб заборонити цю партію. Першу було зроблено у 2003 році урядом соціал-демократів та Зелених на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). Однак тоді Федеральний конституційний суд відхилив позов після того, як стало відомо, що докази проти НДПН значною мірою були надані інформаторами, тобто членами партії (аж до самої верхівки), які співпрацювали з Федеральним відомством з охорони Конституції. Питання про те, чи є ультраправа НДПН ворожою до Конституції, тоді так і не розглянули по суті. Не вдалося заборонити НДПН і з другої спроби. У січні 2017-го року Федеральний конституційний суд хоча й визнав цю партію такою, що є ворожою відносно конституції держави, однак при цьому констатував, що НДПН не має "потенціалу" для повалення демократичного ладу в Німеччині.

Австрія: як лижний туризм нищить Альпи - Європа у фокусі (відео)

Австрія: як лижний туризм нищить Альпи - "Європа у фокусі" (відео) 20.01.2020

Народна міліція з праворадикальними поглядами у Берліні. Вчителі зі зміни клімату в британських школах. Любитель тварин створює протези для котів і собак у Туреччині. Французи страйкують вже другий місяць поспіль.

Австрія: як лижний туризм шкодить Альпам - "Європа у фокусі" (20.01.2020) 20.01.2020

Німеччина: чому народна міліція з праворадикальними поглядами патрулює вулицями Берліна. Англія: навіщо у школах вчителі зі зміни клімату. Туреччина: як любитель тварин створює протези для котів і собак. Франція: чому залізничники страйкують другий місяць поспіль.

Тисячі людей протестували в Ганновері проти акції ультраправих

Тисячі людей протестували в Ганновері проти акції ультраправих 23.11.2019

Ультраправа НДПН провела в Ганновері акцію проти журналістів та їхньої "однобокої інформаційної подачі". У відповідь на вулиці міста вийшли тисячі противників правих радиків.
Коли розвідка Німеччини може стежити за партіями

Коли розвідка Німеччини може стежити за партіями 04.09.2018

Через участь праворадикальної партії АдН у ксенофобських акціях у Хемніці дедалі більше політиків Німеччини вимагають, аби за нею стежила розвідка.

Бундесрат дав старт позбавленню бюджетних коштів ультраправої НДПН

Бундесрат дав старт позбавленню бюджетних коштів ультраправої НДПН 02.02.2018

Федеральні землі підтримали обмеження доступу ультраправої НДПН до бюджетних коштів. Відповідне клопотання спрямують до конституційного суду Німеччини.
Бундесрат схвалив зміни щодо фінансування партій

Бундесрат схвалив зміни щодо фінансування партій 07.07.2017

Бундесрат схвалив позбавлення екстремістських партій права на державне фінансування. Це безпосередньо стосується НДПН, яка торік отримала з держбюджету понад мільйон євро.
Бундестаг ухвалив зміни до конституції ФРН щодо фінансування партій

Бундестаг ухвалив зміни до конституції ФРН щодо фінансування партій 22.06.2017

Німецькі депутати змінили конституцію ФРН - від держфінансування будуть відрізані потенційні вороги демократичного ладу та держави. Рішення зокрема позбавить бюджетного фінансування праворадикальну НДПН.
Заборона ультраправої НДПН провалилася: реакція німецького політикуму

Заборона ультраправої НДПН провалилася: реакція німецького політикуму 17.01.2017

Конституційний суд Німеччини відмовився забороняти праворадикальну партію НДПН, але визнав її ворожою суспільному ладу. DW зібрала реакції на цей вирок.
Конституційний суд ФРН вирішив не забороняти НДПН

Конституційний суд ФРН вирішив не забороняти НДПН 17.01.2017

Німецьким праворадикалам закидали прагнення ліквідувати демократичний лад в країні. Утім, на думку Конституційного суду, підстав для заборони діяльності партії немає.

Чи заборонять в Німеччині праворадикальну НДПН?

Чи заборонять в Німеччині праворадикальну НДПН? 16.01.2017

Праворадикалам закидають прагнення ліквідувати демократичний лад в країні. Нинішній процес - вже друга спроба заборонити Націонал-демократичну партію Німеччини.

Коментар: Шок, про який попереджали

Коментар: Шок, про який попереджали 04.09.2016

Усі знали, з якого боку вдарить. Стрімкість успіху "Альтернативи для Німеччини" була такою ж передбачуваною, як і поразка досвідчених, вважає Марсель Фюрстенау.
Спроба заборонити НДПН - ризикований процес

Спроба заборонити НДПН - ризикований процес 01.03.2016

Конституційний суд ФРН вирішує долю Націонал-демократичної партії Німеччини, котра нині переживає серйозні політичні та фінансові проблеми. Марсель Фюрстенау про нову спробу заборони, яка може завести в глухий кут.
Німеччина: іммігранти зі стажем проти нових біженців?

Німеччина: іммігранти зі стажем проти нових біженців? 25.02.2016

Жителі ФРН з сімей мігрантів часто відчувають неприязнь до новоприбулих біженців та іммігрантів. При цьому багато з них самі колись приїхали в країну у пошуках притулку.
Після Кельна в Німеччині з’являється дедалі більше народних дружинників

Після Кельна в Німеччині з’являється дедалі більше "народних дружинників" 15.01.2016

Після масових нападів на жінок у Кельні в Німеччині почали з’являтися загони так званої громадянської самооборони. Спецслужби пов'язують деякі подібні угруповання із праворадикалами.
Найсуперечливіше видання року: Майн Кампф

Найсуперечливіше видання року: "Майн Кампф" 05.01.2016

Через 70 років після смерті Гітлера в Німеччині знову дозволено видавати "Майн Кампф". Цікаво, хто читатиме цю книгу і наскільки небезпечним є нині цей твір, який натравлює народи один на одного?
Заборона праворадикальної НДПН: друга спроба

Заборона праворадикальної НДПН: друга спроба 10.12.2015

Конституційний суд Німеччини нарешті може заборонити партію націонал-соціалістичного спрямування - НДПН - після невдалої спроби зробити це 2003 року. Багаторічна політична суперечка щодо заборони знову набирає обертів.
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