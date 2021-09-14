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Національні меншини - етнічні меншини, до яких можна застосувати визначення Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "національні меншини". Поняття "національні меншини" означає юридичний статус, який пов'язаний з гарантією певних правих, серед іншого в сфері освіти та розвитку мов. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь у пам'ять про загиблого побратима. Утім, наразі майбутнє магазину - під питанням.
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У той час, як у Києві розмірковують про необхідність змінити мовний закон і гарантувати ширше використання російської на Донбасі, місцеві навпаки нарікають, що хотіли б більше можливостей для спілкування українською.
Дмитро Різниченко був одним із найвідоміших праворадикалів України. Сьогодні він - чи не єдиний колишній представник ультраправих, хто відверто говорить про своє минуле. Про шлях до неонацизму, культ ненависті та переосмислення цінностей - у матеріалі DW.