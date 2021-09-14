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Національні меншини

Національні меншини - етнічні меншини, до яких можна застосувати визначення Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "національні меншини". Поняття "національні меншини" означає юридичний статус, який пов'язаний з гарантією певних правих, серед іншого в сфері освіти та розвитку мов. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Папа Франциск у Словаччині закликав до інтеграції ромів у суспільне життя

Папа Франциск у Словаччині закликав до інтеграції ромів у суспільне життя 14.09.2021

Папа Римський Франциск відвідав у Словаччині ромське поселення і закликав до інтеграції цієї меншини, яка "надто часто є об'єктом упереджень та жорстких суджень".
Зеленський виступає проти терміна національні меншини

Зеленський виступає проти терміна "національні меншини" 13.07.2021

Президент України вважає, що нацменшини почуваються "менш важливими, менш захищеними і менш щасливими". Тому він працює над законом про національні спільноти.
Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі?

Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі? 20.05.2021

Так званих ізраїльських арабів - або палестинців, які проживають на території єврейської держави, - втягують у конфлікт активніше, ніж раніше. Причини тут як економічні, так і політичні.
СБУ: Викрито трьох осіб, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті

СБУ: Викрито трьох осіб, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті 09.05.2021

У Службі безпеки України повідомили, що викрили підозрюваних, які на замовлення Росії поширювали антиугорські листівки на Закарпатті.
Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео)

Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео) 04.01.2021

Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь. Утім, нині майбутнє магазину під загрозою. Дивіться у репортажі DW.

Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (30.12.2020) 30.12.2020

Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь у пам'ять про загиблого побратима. Утім, наразі майбутнє магазину - під питанням.

Коментар: Етнічний соціалізм Китаю

Коментар: Етнічний соціалізм Китаю 04.10.2020

Те, що комуністичні режимі утискають інакодумців, - уже традиція. Але брутальна політика китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо етнічних меншин - нове явище, вважає Александер Ґерлах.
З російської на українську: як підготувалась школа у Львові?

З російської на українську: як підготувалась школа у Львові? 01.09.2020

Від 1 вересня всі середні школи в Україні переходять на українську мову навчання. Напередодні старту навчального року DW відвідала одну з російськомовних шкіл у Львові та довідалась, як там сприймають нововведення.

Жити на Донбасі, говорити українською: історії з Луганщини (28.08.2020) 28.08.2020

Перейти на українську на Донбасі - непросте рішення. Це й досі означає стати білою вороною - навіть для власних друзів. Проте декого така перспектива не лякає. Історії поліцейського-луганчанина і сєвєродонеччанки, які все життя були російськомовними, але нещодавно заговорили українською.
Закон про мову в дії, або Як львів'янка навчає Сєвєродонецьк української (відео)

Закон про мову в дії, або Як львів'янка навчає Сєвєродонецьк української (відео) 24.08.2020

У той час, як у Києві розмірковують про необхідність змінити мовний закон і гарантувати ширше використання російської на Донбасі, місцеві навпаки нарікають, що хотіли б більше можливостей для спілкування українською.

Де в світі говорять німецькою?

Де в світі говорять німецькою? 11.08.2020

118 мільйонів людей в світі говорять німецькою мовою. У яких країнах німецька є найбільш поширеною? І як ця мова туди потрапила?
Київ заявив про втручання Болгарії у внутрішні справи України

Київ заявив про втручання Болгарії у внутрішні справи України 21.05.2020

МЗС України звинуватило парламент Болгарії у втручанні у внутрішні справи України. У Болгарії протестують проти планів української влади щодо адміністративної реформи у регіоні з болгарською меншиною в Одеській області.
Закон про повну середню освіту набув чинності в Україні

Закон про повну середню освіту набув чинності в Україні 18.03.2020

В Україні набув чинності закон про повну середню освіту. Він передбачає три моделі для впровадження мовних норм для національних меншин. Проти нього раніше виступав уряд Угорщини.

Список Каракаш: DW отримала докази репресій проти уйгурів у КНР

"Список Каракаш": DW отримала докази репресій проти уйгурів у КНР 18.02.2020

В результаті витоку урядових документів в розпорядження DW, NDR, WDR і SZ потрапив список уйгурів, інтернованих до "центрів перевиховання" в Китаї. Цей список є важливим доказом переслідувань нацменшин в країні.

Анатомія ненависті: колишній неонацист про свій досвід в ультраправому русі (06.02.2020) 06.02.2020

Дмитро Різниченко був одним із найвідоміших праворадикалів України. Сьогодні він - чи не єдиний колишній представник ультраправих, хто відверто говорить про своє минуле. Про шлях до неонацизму, культ ненависті та переосмислення цінностей - у матеріалі DW.
Верховна Рада ухвалила закон про повну середню освіту

Верховна Рада ухвалила закон про повну середню освіту 16.01.2020

Ухвалений у другому читанні законопроєкт регулює, зокрема, надання повної середньої освіти мовами національних меншин, у тому числі й тих, чиї мови не є офіційними мовами Євросоюзу.
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