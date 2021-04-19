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Національний спортивний комплекс "Олімпійський"

НСК "Олімпійський" - футбольна арена в Києві. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "НСК Олімпійський".

Національний спортивний комплекс "Олімпійський" вважається головною спортивною та культурною ареною України. Стадіон має понад 70 тисяч місць. У 2009-2011 роках стадіон було ґрунтовано реконструйовано й підготовлено до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Два роки після стадіонних дебатів: КВУ проаналізував передвиборні обіцянки Зеленського

Два роки після стадіонних дебатів: КВУ проаналізував передвиборні обіцянки Зеленського 19.04.2021

Володимир Зеленський не виконав свої основні передвиборні обіцянки, які оголосив на дебатах на НСК "Олімпійський" у 2019 році. Такого висновку дійшов Комітет виборців України.

Коментар: Володимир Зеленський як вирок Петру Порошенку?

Коментар: Володимир Зеленський як вирок Петру Порошенку? 20.04.2019

З приходом у велику політику художнього керівника студії "Квартал 95" змінюються не лише правила гри в ній, а й ставлення до політики людей. Це вчергове показали дебати між Порошенком і Зеленським, вважає Сергій Руденко.
Стадіон на двох: як прихильники Порошенка та Зеленського дивилися дебати на “Олімпійському”

Стадіон на двох: як прихильники Порошенка та Зеленського дивилися дебати на “Олімпійському” 19.04.2019

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський перетворили дебати на головне шоу країни. DW спостерігала за глядачами на стадіоні.
Дебати на стадіоні: 36 хвилин про Коломойського, корупцію та збагачення

Дебати на стадіоні: 36 хвилин про Коломойського, корупцію та збагачення 19.04.2019

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський скористалися заходом на "Олімпійському" для взаємних обвинувачень та мало говорили про свої подальші плани.
ЦВК: Дебати на Суспільному відбудуться 19 квітня о 21:00

ЦВК: Дебати на "Суспільному" відбудуться 19 квітня о 21:00 18.04.2019

Дебати між Порошенком та Зеленським відбудуться 19 квітня на Суспільному телебаченні о 21:00. Перед цим на стадіоні проведуть "захід передвиборної агітації", пояснили у Центрвиборчкомі.
Аласанія: Дебати мають відбутись 19 квітня в студії Суспільного

Аласанія: Дебати мають відбутись 19 квітня в студії Суспільного 18.04.2019

Дебати між Порошенком та Зеленським мають відбутись у студії "Суспільного" 19 квітня, заявив глава НСТУ Аласанія. На "Олімпійському" їм передуватиме "барвисте шоу" за участі кандидатів у президенти.
Як Порошенко і Зеленський два тижні про дебати домовляються (17.04.2019)

Як Порошенко і Зеленський два тижні про дебати домовляються (17.04.2019) 17.04.2019

Вже понад два тижні обидва кандидати в президенти сперечаються за допомогою відеозвернень і аудіопереговорів про умови і правила дебатів.

Зеленський ще не визначився з дебатами на Суспільному

Зеленський ще не визначився з дебатами на "Суспільному" 17.04.2019

У ЦВК просять представника кандидата в президенти Володимира Зеленського висловитись щодо дебатів на "Суспільному".
Дебати: штаби Порошенка і Зеленського озвучили деталі

Дебати: штаби Порошенка і Зеленського озвучили деталі 17.04.2019

Штаб Зеленського розповсюджує безкоштовні квитки у фан-зону на "Олімпійському", а штаб Порошенка обіцяє безкоштовні автобуси з регіонів. Наразі йдеться про початок дебатів о 19:00 19 квітня.
Знову про дебати: Порошенко з Зеленським орендували Олімпійський

Знову про дебати: Порошенко з Зеленським орендували "Олімпійський" 16.04.2019

НСК "Олімпійський" заявляє, що кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський домовились про оренду стадіону з 9:00 до ночі 19 квітня.
У Зеленського наполягають на проведенні дебатів на НСК Олімпійський 19 квітня

У Зеленського наполягають на проведенні дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня 14.04.2019

Дебати між кандидатами в президенти України перед другим туром виборів мають відбутися 19 квітня на НСК "Олімпійський", наголошують у штабі Володимира Зеленського.
Дебати без опонента: Порошенко прибув на Олімпійський

Дебати без опонента: Порошенко прибув на "Олімпійський" 14.04.2019

Президент України Петро Порошенко прибув для дебатів на стадіон, де він чекатиме на свого суперника, іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського. Поки президент відповідає на питання журналістів.
У МВС України просять Порошенка і Зеленського не розхитувати ситуацію

У МВС України просять Порошенка і Зеленського "не розхитувати ситуацію" 13.04.2019

Заступник голови МВС України Сергій Яровий закликає штаби кандидатів у президенти до толерантності і повідомляє про посилення заходів безпеки на виборах.
Порошенко чекатиме Зеленського на Олімпійському 14 квітня о 14:14

Порошенко чекатиме Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня о 14:14 10.04.2019

14 квітня Петро Порошенко готовий зустрітися з Володимиром Зеленським для дебатів на стадіоні "Олімпійський", а ввечері 19 квітня - провести офіційні дебати на "Суспільному".
Кампанія аналізів: Кличко також хоче проби Зеленського та Порошенка

Кампанія аналізів: Кличко також хоче проби Зеленського та Порошенка 10.04.2019

Боксер, брат мера Києва Володимир Кличко зажадав, щоб кандидати у президенти Зеленський і Порошенко здали аналізи антидопінговій асоціації VADA. Петро Порошенко уже погодився.

Зеленський не прийде на НСК Олімпійський 14 квітня

Зеленський не прийде на НСК "Олімпійський" 14 квітня 08.04.2019

Дебати з нинішнім главою держави Петром Порошенком можуть відбудутись 19 квітня, заявив кандидат у президента України Володимир Зеленський. Раніше Порошенко називав іншу дату - 14 квітня.
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