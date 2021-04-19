НСК "Олімпійський" - футбольна арена в Києві. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "НСК Олімпійський".

Національний спортивний комплекс "Олімпійський" вважається головною спортивною та культурною ареною України. Стадіон має понад 70 тисяч місць. У 2009-2011 роках стадіон було ґрунтовано реконструйовано й підготовлено до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.