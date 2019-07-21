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Національний екзит-пол

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національний екзит-пол".

Перший екзит-пол в Україні було проведено 1998 року під час виборів до Верховної Ради. Ініціатором екзит-полу виступив Фонд "Демократичні ініціативи". Починаючи від 1999 року, до участі в екзит-полах, організованих Фондом "Демократичні ініціативи", долучився Київський міжнародний інститут соціології, а починаючи від 2004 року - Центр Разумкова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Національний екзит-пол: Перемагає Слуга народу з 44,2 відсотка

Національний екзит-пол: Перемагає "Слуга народу" з 44,2 відсотка 21.07.2019

За даними Національного екзит-полу станом на 20:00, на виборах до Верховної Ради перемагає партія "Слуга народу", загалом прохідний бар'єр долають п'ять партій.

Національний екзит-пол: Зеленський набирає 73 відсотки, Порошенко - 25,5

Національний екзит-пол: Зеленський набирає 73 відсотки, Порошенко - 25,5 21.04.2019

За даними "Національного езит-полу 2019", за Володимира Зеленського в другому турі віддали голоси 73 відсотки виборців, за Петра Порошенко - 25,5 відсотка.

Зеленський і Порошенко: хто за них голосує (09.04.2019) 09.04.2019

Хто найактивніше підтримав Володимира Зеленського та Петра Порошенка у першому турі виборів президента України? Чи лише молодь голосувала за Зеленського? DW підготувала соціологічний портрет виборця кожного з кандидатів: за регіонами, освітою, віком і статтю.

Зеленський і Порошенко проходять у другий тур виборів президента України (01.04.2019) 01.04.2019

Шоумен Володимир Зеленський на виборах президента України з великим відривом обійшов решту 38 кандидатів у першому турі. До другого туру проходить також Петро Порошенко. Юлія Тимошенко заявила, що оскаржуватиме такі результати.

Вибори в Україні: явка виборців склала 63,5 відсотка

Вибори в Україні: явка виборців склала 63,5 відсотка 31.03.2019

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з даними "Національного екзит-полу 2019" до другого туру виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. DW стежить за підрахунком голосів.
Національний екзит-пол визначив лідерів першого туру виборів

Національний екзит-пол визначив лідерів першого туру виборів 31.03.2019

Володимир Зеленський та Петро Порошенко виходять в другий тур президентських перегонів, згідно з даними опитування на дільницях.
Уточнені дані Національного екзит-полу - Петро Порошенко набрав 55,7 відсотків голосів

Уточнені дані Національного екзит-полу - Петро Порошенко набрав 55,7 відсотків голосів 25.05.2014

Оприлюднено уточнені дані Національного екзит-полу. За його даними, за Петра Порошенка віддали голоси 55,7 відсотків виборців. У Юлії Тимошенко - 12,8 відсотків голосів, а в Олега Ляшка - 8,1 відсотка.