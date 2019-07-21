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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Національний екзит-пол".
Перший екзит-пол в Україні було проведено 1998 року під час виборів до Верховної Ради. Ініціатором екзит-полу виступив Фонд "Демократичні ініціативи". Починаючи від 1999 року, до участі в екзит-полах, організованих Фондом "Демократичні ініціативи", долучився Київський міжнародний інститут соціології, а починаючи від 2004 року - Центр Разумкова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Хто найактивніше підтримав Володимира Зеленського та Петра Порошенка у першому турі виборів президента України? Чи лише молодь голосувала за Зеленського? DW підготувала соціологічний портрет виборця кожного з кандидатів: за регіонами, освітою, віком і статтю.
Шоумен Володимир Зеленський на виборах президента України з великим відривом обійшов решту 38 кандидатів у першому турі. До другого туру проходить також Петро Порошенко. Юлія Тимошенко заявила, що оскаржуватиме такі результати.