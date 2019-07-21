Національний екзит-пол: Перемагає "Слуга народу" з 44,2 відсотка

На дострокових виборах до Верховної Ради, які відбулись у неділю, 21 липня, перемагає партія "Слуга народу". Про це свідчать дані Національного екзит-полу, що були оприлюднені о 22:00 за київським часом і відображають дані голосування станом на 20 годину.

За партію "Слуга народу" віддали голоси 44,2 відсотка виборців, друге місце посідає "Опозиційна платформа - За життя", яку підтримали 11,4 відсотка. Партія "Європейська солідарність" здобуває 8,8 відсотка голосів, а "Батьківщина" - 7,4 відсотка. За партію "Голос" проголосували 6,5 відсотка виборців.

Президент України Володимир Зеленський подякував всім за підтримку його партії. "Дуже потужний результат. 73 (відсотки - Ред.) було б краще. Але ми дуже вдячні за дуже велику довіру до нашої партії", - сказав він.

Своєю чергою, голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що впевнений у хорошому результаті партії в мажоритарних округах. "Наші хлопці та дівчата працювали дуже наполегливо протягом всієї кампанії. Я дуже сподіваюсь, що ми зможемо в короткі строки розпочати все те, що було обіцяно навесні", - зазначив він.

За даними Національного екзит-полу, інші партії отримали менше п'яти відсотків голосів, які є прохідним бар'єром до Верховної Ради. Загалом до парламенту має бути обрано щонайбільше 424 народних депутати зі 450.

Національний екзит-пол проводять фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбулись позачергові вибори до Верховної Ради, в яких змагались 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. Голоси за своїх кандидатів могли віддати майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольність Києву частини Донбасу). Ще пів мільйона українців могли проголосувати на закордонних дільницях.

За даними ЦВК, станом на 16 годину 21 липня проголосували понад 36 відсотків виборців.



