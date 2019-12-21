Національне свято в Індії затьмарили багатотисячні протести

По всій Індії у неділю, 26 січня, коли в країні відзначають День Республіки, сотні тисяч людей вийшли на протести проти нового закону, який критики вважають дискримінаційним щодо мусульманської меншини країни. У південному штаті Кералі понад ста тисяч людей вилаштувались в живий ланцюг. Окрім того, демонстрації відбулись у 250 місцях по всьому штату.

"Це був не просто людський ланцюг, а людська стіна проти порушення принципів Конституції", - заявив головний міністр Керала Пінарей Віджаян, цитує агенція Reuters.

Ще один людський ланцюг довжиною в 11 кілометрів збудували в Калькутті, повідомили організатори акції. На вулиці Мумбаї та Лакхнау з протестом проти закону вийшли десятки тисяч осіб. В обох мітингах брали участь здебільшого жінки.

Протестувальники в районі Шаін Ба

В Нью-Делі протестувальники зібрались в районі Шаін Ба, де з грудня сотні людей блокують рух по головному шосе. Тим часом уряд провів у столиці великий військовий парад, на якому була продемонстрована військова техніка країни. Почесним гостем на заході був президент Бразилії Жаір Болсонару.

Тим часом у штаті Ассам сталось п'ять вибухів. Відповідальність за них взяло воєнізоване угрупування Об'єднаний фронт звільнення Ассама. Про постраждалих внаслідок вибухів не повідомляється.

Парад у столиці в День республіки

Новий закон, ухвалений парламентом Індії 11 грудня 2019 року, дозволяє надати громадянство мільйонам нелегальних мігрантів, які в'їхали в Індію з сусідніх Афганістану, Пакистану та Бангладеш до 2015 року. При цьому йдеться лише про немусульман. Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді вважає, що таким чином зможе захистити релігійні меншини від переслідувань у сусідніх країнах. Натомість критики закидають уряду дискримінацію таким чином мусульманською меншини у власній країні. З грудня під час протестів проти цього закону в Індії загинуло щонайменше 25 людей.