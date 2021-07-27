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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Національна рада з питань телебачення і радіомовлення".

Головне завдання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення полягає в нагляді за дотриманням законів України в сфері телерадіомовлення. Крім того, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення наділена регуляторними повноваженнями. До складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення входять вісім осіб. Чотири з них призначаються Верховною Радою України, інші чотири – президентом України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Закон про мову: хто покарає телеканали, що транслюють серіали російською

Закон про мову: хто покарає телеканали, що транслюють серіали російською 27.07.2021

Низка українських телеканалів порушує вимоги закону про мову і транслює серіали російською. Замість покарання державні органи перекидають відповідальність одне на одного.
Регуляція чи цензура: законопроєкт про медіа критикують навіть після змін

Регуляція чи цензура: законопроєкт про медіа критикують навіть після змін 13.07.2020

У розкритикований журналістами через побоювання цензури законопроєкт про медіа внесли правки. Його хочуть вже днями винести на голосування Верховної Ради. Але критика документа не вщухає навіть після внесених змін.
Чого чекати від нового міністра культури Олександра Ткаченка

Чого чекати від нового міністра культури Олександра Ткаченка 04.06.2020

Новий міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко є справжнім профі, але його навички можуть використати для зачистки інформаційного поля в Україні, кажуть експерти.
Нацрада позбавила телеканал 112. Україна цифрових ліцензій на мовлення

Нацрада позбавила телеканал "112. Україна" цифрових ліцензій на мовлення 26.09.2019

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не подовжила телеканалу "112. Україна" ліцензії на цифрове мовлення. Телеканал продовжить мовлення на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті.
Квота української музики на радіо в Україні збільшується до 35 відсотків

Квота української музики на радіо в Україні збільшується до 35 відсотків 08.11.2018

З 8 листопада починається третій етап збільшення квот для української музики на радіо в Україні. Крім того, збільшується обов'язкова частка державної мови у радіопередачах.
Радіо-Ера запрацює по-новому з 2018 року

"Радіо-Ера" запрацює по-новому з 2018 року 07.10.2017

ТРК "Радіо-Ера", придбане інвесткомпанією Dragon Capital, працюватиме на західному софті з 2018 року, повідомив куратор від ІК.
Українське мовлення на Донбасі і в Криму: дорогий інструмент інформаційної війни

Українське мовлення на Донбасі і в Криму: дорогий інструмент інформаційної війни 09.12.2016

Про відновлення мовлення українських теле- та радіоканалів в "зоні АТО" та в Криму говорять уже давно. Чи побачать українські канали на непідконтрольних територіях, з’ясовувала DW.
Нацрада з питань телерадіомовлення хоче більше повноважень для протидії російській пропаганді

Нацрада з питань телерадіомовлення хоче більше повноважень "для протидії російській пропаганді" 02.01.2015

Новорічний ефір на "Інтері" дав привід для обговорення "антиукраїнських" матеріалів у ЗМІ. У Нацраді хочуть вдосконалити механізми боротьби з російською пропагандою.
Директорка ІМІ: Крим зачищають від журналістів

Директорка ІМІ: "Крим зачищають від журналістів" 13.03.2014

Мінімум 62 випадки порушень свободи слова в Криму зафіксував Інститут масової інформації за останні два тижні. Про те, як можна долати інформаційну блокаду півострова, DW розпитала директорку ІМІ Оксану Романюк.