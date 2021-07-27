На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Національна рада з питань телебачення і радіомовлення".

Головне завдання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення полягає в нагляді за дотриманням законів України в сфері телерадіомовлення. Крім того, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення наділена регуляторними повноваженнями. До складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення входять вісім осіб. Чотири з них призначаються Верховною Радою України, інші чотири – президентом України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.